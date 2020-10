Na September 2020 a recupera 19% di e cantidad di pasahero cu a sali for di Aruba en comparacion cu September 2019

Na September, e tercer luna di operacion despues di lockdown, 16,818 Revenue Generating Passengers (RGPs / Pasaheronan cu ta genera entrada) a biaha for di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) pa diferente destinacion. Esaki ta 23% menos cu Augustus 2020. Na September 14,713 pasahero a biaha pa Merca, 1,663 pasahero pa Europa y 74 pasahero pa Antiyas Hulandes. E ultimo mercado ta permiti solamente biahamento esencial pa tuma lugar mirando cu frontera cu Curacao y Boneiro ta sera. 368 pasahero a sali tambe riba buelonan humanitario pa destinacionnan den Latino America y Caribe. E cifranan di September 2020 ta 27% menos di loke a premira pa e luna aki y compara cu 2019 AUA Airport a recupera 19% compara cu e mesun luna na 2019.

E averahe di load factor (LF) pa salida (cantidad di asientonan ocupa abordo di un avion na momento di sali for di AUA Airport) di 59% pa e mercado Mericano e keda raporta entre 1 pa 30 di September 2020, mientras e LF pa e mercado Europeo tabata 41%.

Durante September, AUA Airport a procesa un averahe di 7 buelo pa dia, esaki compara cu e averahe di e mesun luna anja pasa. Pa Oktober 2020 AUA Airport a premira cu lo procesa aproximadamente 26,500 pasahero cu lo sali for di Aruba. E estimacion aki lo por wordo afecta mirando e restriccion di biahamento cu ainda tin actualmente pa paisnan Europeo, Antiyas Hulandes y Canada. E hecho cu fronteranan ainda no a habri pa paisnan Latino- y Centro Americano tambe lo tin su efecto. Asina mes, un recuperacion di aproximadamente 30% ta wordo spera pa Oktober 2020 en comparacion cu Oktober 2019.

“E restriccionnan cu ta cambia constantemente riba biahamento, for di seramento di frontera pa restriccionnan di cuarentena obligatorio na regreso di e pais for di unda a biaha pa Aruba lo por afecta e cifranan di e ultimo kwartaal di 2020. Tin varios otro factor cu ainda lo bai mustra si lo tin efecto riba airlift, por ehempel e “CARES Act” na Merca, mas restriccion di cuarentena obligatorio den otro estadonan di Merca y e hecho cu un segundo of asta un tercer ola di COVID mundialmente ta wordo spera. Asina mes nos ta keda cautelosamente optimistico pa e ultimo 3 lunanan di operacion pa 2020 ora cu nos drenta nos temporada di mas druk di aña, e temporada di winter,” asina CEO di Aruba Airport Authority N.V. Mr. Joost Meijs a bisa.

Basa riba e ultimo indicacionnan ta wordo spera cu AUA Airport lo termina e aña recuperando 37% – 40% di trafico di salida compara cu fin di aña 2019.

