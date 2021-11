Aruba Tourism Authority ta informa cu pa luna di october nos destinacion a ricibi un total di 70.056 bishitante “stay-over”. Si compara luna di october 2021 cu october 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por deduci cu Aruba a recupera cu 88.2% di e cantidad cu a wordo ricibi na october 2019. Remarkabel ta e hecho cu e mercado di Hulanda a mustra un crecemento cu ta surpasa cifranan di 2019 pa di cuater luna consecutivo. Na juli, augustus, september y october, Aruba a ricibi, consecuentemente, 39%, 34%, 27% y 23% bishitante mas na 2021, compara cu e mesun lunanan na 2019. Na october 2021 a bishita Aruba 4.459 persona for di Hulanda, compara cu 3.614 na october 2019. Un otro mercado cu a surpasa su estadisticanan di turista “stayover” compara cu 2019, ta Colombia, esaki pa e di dos luna consecutivo. Na september y oktober a ricibi 10% y 8% mas bishitante compara cu mesun lunanan na 2019, esaki ta 174 turista adicional.

RECUPERACION FUERTE

Aruba ta sigui recupera fuerte desde e re-apertura di nos frontera na juli 2020. Pa e prome 10 lunanan di 2021, Aruba a ricibi un total di 637.144 bishitante. Cu e cifranan actual ta proyecta pa cera 2021 cu un recuperacion di 73% di turismo compara cu loke Aruba ricibi na aña 2019. Te cu luna di oktober, cu e temporada halto (“high season”) den porta, e recuperacion promedio tabata na 69%. Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Norte America ta e mercado mas fuerte y entre januari pa october 2021 un total di 551.414 bishitante Norte Americano a bishita Aruba. Esaki ta 86.5% di e total di nos turistanan. Durante e mesun temporada, Europa a trece 39.853 turista pa Aruba cu ta 6.3% di e total di bishitante. Un total di 28.202 turista cu ta representa 4.4% tawata procedente di Latino America; y 2.8% di e total, cu ta 17.675 bishitante, a bin nos isla for di otro partinan di mundo.

OCUPACION DI HOTEL

E cifranan di ocupacion di e hotelnan miembro di Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) na luna di october a mustra un grado di ocupacion cu ta 21% menos compara cu october 2019, e average cu a cobra pa anochi pa cada camber di hotel tabata 9% mas pa e mesun periodo aki. Pa loke ta e “Revenue per Available Room”, esta e ingreso pa cada camber disponibel, esaki tabata 14% menos cu 2019. E cifranan acumula for di januari 2021 te cu october 2021 compara cu januari te cu october 2019 ta mustra: ocupacion di camber: 36% menos; prijs average pa anochi: 7% menos; y e ingreso pa camber disponibel:14% menos.

TURISMO CRUCERO

Na juni Aruba a habri atrobe pa ricibi turismo crucero y entre juni y october 2021 un total di 43.483 pasahero crucero a bishita nos isla. Turismo crucero lo sigui den un proceso di recuperacion gradual, pendiente di e companianan crucero cu ta re-activando mas barco y ruta.

Na october a ricibi 14.003 bishitante cu nuebe yegada di barco. Compara cu 2019, esaki ta 39.255 pasahero menos, y 15 bishita di barco (“calls”) menos. E scenario ta sigui cambia den direccion positivo. Pa luna di november tin 30 yegada proyecta; y companianan di barco ta trahando pa logra subi e cantidad di pasahero riba cada barco. Cu esaki Aruba ta proyecta di yega e nivel optimista di e scenarionan di proyeccion pa 2021.

Tambe organisacionnan manera FCCA, Florida-Caribbean Cruise Association a cuminsa organisa atrobe nan conferencianan anual, cu semper tin resultadonan positivo pa Aruba. Particularmente den e situacion actual Aruba a resalta den combersacionnan pa e forma cu ta implementando y manteniendo protocolnan pa cu e pandemia. E situacion di e barconan crucero ta recuperando y ainda tin barconan staciona den un asina yama “warm lay-up”, cu kiermen cu e barco ta riba un “standby”, wardando riba instruccion pa cuminsa nabega atrobe.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama “Tourism Credits” (cual anteriomente tawata wordo yama “Tourism Receipts”) pa e prome kwartaal di aña 2021 a contribui cu AWG 554.5 miyon den nos economia, cu ta 46% menos compara cu e mesun temporada na 2020. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 unda Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente for di maart 2020 te cu juli 2020.

E IMPORTANCIA PA VACUNA Y SIGUI MANTENE NOS MES NA E PROTOCOLNAN

Aruba Tourism Authority ta sigui traha cu determinacion y energia positivo riba e recuperacion turistico, enfocando no solamente riba cantidad di bishitante, pero tambe riba e maneho solido di e organisacion di A.T.A. y e maneho duradero di nos producto turistico. Ta importante pa sigui mantene un grado di vacunacion halto y sigui e protocolnan estableci pa siguridad y salud di e comunidad local y nos bishitantenan.

