Aruba Tourism Authority ta informa cu pa luna di november nos destinacion a ricibi un total di 79.870 bishitante ‘stay-over’. Si compara luna di november 2021 cu november 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por deduci cu Aruba a recupera cu 88% di locual a wordo ricibi na november 2019.

Un biaha mas por mira cu e mercado di Hulanda ta mustrando un crecemento cu ta surpasa e cifranan di 2019 pa loke ta november. Esaki ta ya pa e di cinco luna consecutivo cu Aruba ta ricibi mas turista di estadia for di Hulanda na 2021, compara cu 2019 por observa e siguiente porcentahenan di crecemento: 39% (juli), 34% (augustus), 27% (september), 23% (oktober) y pa november 18%.

Remarcabel ta tambe cu pa shete luna caba, for di mei te cu november 2021, e yegada di turistanan for di Estadonan Uni di Merca no ta baha bao di 90% di e cifranan di 2019. Esaki ta un di e cifranan cu sigur ta refleha un recuperacion stabil y continuo di e mercado mas grandi y importante di nos industria di turismo. Aruba ta sigui recupera desde e re-apertura di nos frontera na juli 2020. E desaroyo y progreso di recuperacion di Aruba su industria principal ta surpasando expectativanan.

Pa e prome 11 luna di 2021, Aruba a ricibi un total di 717.014 bishitante. Ta proyecta pa cera 2021 cu un recuperacion di 72% di turismo compara cu loke Aruba a ricibi na aña 2019. Aruba ta wordo representa na tres diferente continente. Norte America ta e mercado mas fuerte y entre januari pa november 2021 un total di 609.842 bishitante Norte Americano a bishita Aruba. Esaki ta 85.1% di e total di nos turistanan. Durante e mesun temporada, Europa a trece 46.515 turista pa Aruba cu ta 6.5% di e total di bishitante. Un total di 33.003 turista cu ta representa 4.6% tabata procedente di Latino America; 2.8% – cu ta 20.068 bishitante, a bishita nos isla for di otro partinan di mundo.

TURISMO CRUCERO

Na juni 2021 Aruba a habri atrobe pa ricibi turismo crucero y na november 2021 un total di 44.467 pasaheronan crucero a bishita nos isla cu 30 bishita di barco. Turismo crucero ta siguiendo un proceso di recuperacion gradual. Di juni pa november 2021, Aruba a yama bonbini na un total di 87.950 pasahero crucero, cu a bishita nos isla riba 61 diferente barco den e periodo aki. Poco poco nos industria di turismo lo “normalisa” cu ahustacionnan, teniendo e siguridad di e bishitantenan como tambe nos localnan na prome luga.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cual anteriormente tabata wordo yama “Tourism Receipts”) pa e prome y di dos kwartaal di aña 2021 a contribui cu AWG 1279.1 miyon den nos economia, cu ta 9% menos compara cu e mesun temporada na 2020. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 durante cual Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente entre mita di maart 2020 te cu juli 2020.

E IMPORTANCIA PA VACUNA Y SIGUI MANTENE NOS MES NA E PROTOCOLNAN

Ta un echo cu cu e variante nobo, Omicron, hopi pais ta sea na cuminsamento of ya caba den un ola nobo di e pandemia di SARS-CoV-2. E desaroyo aki ta cambia atrobe e patronchi di viahe y e plannan di turismo en general. Sin duda esaki tin influencia riba e pilar di Aruba su economia. Ta esencial pa mantene e virus aki bao control y pa preveni cu contagionan subi – riba e subida cu ya ta fuerte – y otro paisnan desconseha nan habitantenan pa biaha pa Aruba. “Mas contagio = mas pais ta desconseha pa biaha = menos turista. Menos turista = menos entrada.” Cifranan halto di contagio ta bay man den man cu e conseho negativo pa biaha for di mercadonan di turismo esencial pa Aruba su economia. Un parti integral di e maneho actual di Aruba ta logra mas rapido cu ta posibel pa mas tanto residente cu ta posibel vacuna cu e “booster”.

“Nos ta consciente cu nos ta den e temporada di dianan di fiesta y cu e contagio lo por acelera durante di e dianan aki. Un suplica ta bay na cada ciudadano pa yuda haciendo di nan parti pa mitiga e contagionan awo pa no mester carga e consecuencianan negativo na januari, y e lunanan cu ta sigui,” Ronella Croes a remarca. El a agrega, “Aruba a logra surpasa expectativanan durante di e pandemia aki y ta sigui conta cu e confiansa di turistanan fiel y esunnan cu ta bishita pa prome biaha. Pa nos por sigui protega e recuperacion di nos turismo y e recuperacion di nos economia, comunidad henter mester ta dispuesto pa contribui na bienestar general y preveni contagio. Nos lo mira cancelacionnan di biahe pa Aruba, pero laganos purba mitiga e impacto mas cu nos por.”

