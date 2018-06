Na momento cu un menor no ta safe mas Voogdijraad ta tuma paso

Na momento cu e situacion di un menor ta di tal indole cu e no ta safe mas, e ora Voogdijraad ta cay aden. Sra. Aisca Barkmeyer di Directie Voogdijraad cu e desaroyo.

Na momento polis cu ta sinti of ta tende cu e menor no ta safe of e ta su so na cas, e ora ta cuminsa pa atende cu e situacion, unda cu e prome yamada ta na e mayornan. Ta splicanan kico ta e proceso cu por a tuma luga. Tin ora cu mester papia over di e problematica na e mayornan siendo cu nan no ta consciente y no kier acepta un tin situacion cu ta tuma luga no ta adecua pa e menor. Na cierto momento mester pidi un medida na fiscal y ta haya e autoridad pa brinda siguridad na e menor .

Despues di esaki pa un tempo limita e menor lo wordo saca for di su situacion di cas y pone sea na un famia cu por duna e siguridad of un instancia pafo di e famia. Tambe tin caso cu mucha ta keda su so den auto anto no tur ora Voogdijraad ta wordo yama pa controla esaki.

Mester compronde cu Voogdijraad no t’ey pa kita e yiu di hende, sino importante ta pa sa cu e menor tin e derecho pa lanta den un forma sano. Tin biaha siguridad no por wordo brinda na cas, caminda cu por tin abuso sexual cu ta tuma luga y e famia no ta proteha e menor. Esakinan ta situacionnan cu mester wordo tuma na serio, unda cu ta presenta casonan di maltrato fisico of negligencia.

Tin casonan cu e mesun menor ta cuminsa papia riba esaki anto e ora pa un temporada ta purba di yega na un afspraak cu e mayornan pa nan traha riba e situacion pa cambia esaki. Tin cu por ta na tempo cu ayudo unda ta manda e mucha pa Fundacion Guiami cu un medida di hues, cu ta esun cu ta duna autoridad pa saca e mucha y pone na un otro setting, unda cu mayor tambe mester di ayudo obligatorio.

Den casonan mas severo cu uzo extremo di alcohol of substancianan den e cas, unda cu e menor por describi esaki cu efecto directo riba su funcionamento, anto e ora Voogdijraad ta obliga pa tuma paso. Ta purba wak si e mayor ta dispuesto di laga e mucha na un otro mayor of famia tanten cu ta haci un investigacion, pero na momento cu e siguridad di e menor ta den peliger tin cu tuma medida. Den situacion asina ta yama fiscal ken ta determina e decision final segun ley. Naturalmente emocion di e mayor ta hunga un rol y tin algun mayornan cu ta compronde esaki y ta cuminsa colabora cu Voogdijraad pa e bienestar di e mucha. Te asina leu, Sra. Aisca Barkemeyer, directora di Directie Voogdijraad.

Comments

comments