Na memoria di Sr. Leonardo ‘Leo’ Tromp, kende tabata ex-hefe di Instituto di Cultura Aruba

Señor Leonardo ‘Leo’ Tromp a nace na Aruba riba 5 di juli 1943, tabata casa cu Sra. Alicia A. Yarzagaray hunto nan tin dos yiu hombre Sergio y Angelo y un yiu muhe Sharissa Arends-Tromp. E tabata yiu di Angel ‘Chonan’ Tromp y Gudelia Tromp-Lacle.

Señor Leo Tromp tabatin ya 22 aña den Servicio di Teritorio Insular di Aruba y ultimo ey tabata traha na Departamento di Asuntonan di Enseñansa for di unda el a pidi un traslado pa Instituto di Cultura Aruba (ICA). Riba dia 1 di maart 1982 a keda nombra como Hefe di Instituto di Cultura Aruba. Asina e bira e di dos Hefe di ICA despues cu Sr. Hubert Lio Booi a baha cu pensioen.

E seccionnan na ICA despues di 1982 tabata:

Socio-Cultural: Actividadnan cultural, escolar y social;

Conservacion di Patrimonio y Cultura;

Promocion di folklor, artesania, pintura, musica y canto, etc.;

Watapana/Bonbini Festival (51 biaha pa aña);

Difusion di nos tradicionnan (San Juan, dera gay/Dande/Tres Rey/ Weganan Popular);

Promove uzo di Papiamento (ICA tabata e prome departamento di Gobierno cu tabata manda nota’s/conseho’s na Papiamento);

T.V. y radio (ICA tabata traha diferente.

Durante un periodo di 1 di april 1991 te dia 31 october 1994, E tabata ‘ter beschikking’ di resp. Aruba Tourism Authority, Den Haag y despues na despacho di Ministerio di Educacion y Ministerio di Finansas. Durante e ‘ter beschikking’ el a keda Hefe di ICA.

Den e tempo cu el asumi su funcion como Hefe di ICA, e edificio tabata situa den e asina yama ‘Maria Convent’ na J.E. Irausquinplein # 2 -A na Oranjestad. El a haci permiso pa reastauracion di edificio di ICA.

Dia 1 di november 1994 el a continua cu su encargo como Hefe di ICA, despues di su ‘ter beschikking stelling. Y e tempo ey ICA tabata temporalmente den e asina

yama ‘Layex Building’ den Wilhelminastraat. Esaki debi cu e edificio di ICA na J.E. Irausquinplein # 2-A tabata ser restaura.

Cu meta di ICA den preparacion pa cu nos Status Aparte ta pa comunidad Arubiano ta consciente di e existencia di Instituto di Cultura Aruba, cu ta e instancia gubernamental encarga cu conservacion, mantencion, promocion y difusion di nos cultura den e forma mas amplio. Pa realisa cu Cultura no ta referi unicamente na e diferente disciplinanan di arte, pero tambe na e forma general con nos comunidad y como pais a y ta desaroya.

Debi na e hecho cu su persona durante e añanan na ICA, tabata alabes, miembro di diferente fundacion (C.C.A. / Schouwburg, UNOCA), tabata entrega proyectonan na e instancianan aki, pa coopera den diferente actividad di ICA of conhuntoamente cu ICA (Fo’i e tempo ey caba por pensa riba diferente actividad riba Plaza Betico Croes of promocion di gruponan den exterior, tambe cu ATA).

Si no pone suficiente fondo y personal cualifica, ICA nunca lo por funciona debidamente y esaki ta un lastima, pasobra “Un Pueblo sin Cultura, ta un Pueblo sin desaroyo.”

E desaroyo di cultura en general desde añanan ’50, ta danki na loke fundacionnan priva, manera e.o. ‘Stichting Cultureel Centrum Aruba’ a haci cu fondonan cu Hulanda anualmente ta pone disponible. Casi tur proyecto cultural grandi na Aruba, a ser financia cu fondonan cultural Hulandes, a traves di ‘Stichting CCA. Na 1985, un parti di e fondonan cu Hulanda ta pone disponible pa cultura na Aruba a ser poni na disposicion di Fundacion UNOCA y casi por bisa cu ta e UNOCA tin di bisa riba e desaroyo cultural na Aruba.

E tempo aya caba Sr. Leo Tromp tabata puntra: “Con por tin un maneho di cultura sin e fondonan necesario?”

Manera a ser contesta den e pregunta anterior: Gracias na un bon relacion cu tanto Fundacion CCA y UNOCA, Instituto di Cultura Aruba por ogranisa diferente proyecto / evento. Tambe hunto cu BUVO, Biblioteca Nacional Aruba / Mediadienst, ATA, TeleAruba, y AHATA, etc.

Prome cu Status Aparte, Aruba tabata conoce dos (2) Departamento di Cultura esta (ICA na nivel Insular y ‘Bureau Cultuur & Opvoeding’ riba nivel di Gobierno di Antiyas. Entrante 1 di januari 1986 a keda solamente Instituto di Cultura Aruba

E unico parti cu den cierto forma a bin acerca di loke ICA ya caba tabata haciendo, tabata e personal religioso / ‘Eredienst’.

Manera ta conocí ICA tabata existi fo’i 1978 cu ta hopi prome cu Status Aparte, pues e entrada di Status Aparte na 1986 no a trece mas responsabilidad of tarea pa ICA.

Insituto di Cultura Aruba sin duda ta un hecho y a ser acepta y reconoci pa Pueblo di Aruba.

Den su 25 aña di existencia, ICA sin duda a haci loke ta den su alcance pa conserva, promove y difundi nos Patrimonio, Tradicion y Cultura.

ICA indudabelmente ta un departamento relativamente hoben (e tempo ey 25 aña) y no por bisa cu ICA ya a logra su meta.

Tin un gran cantidad di tereno riba cual ICA ainda tin hopi trabou pa haci y ta di spera cu ICA den futuro lo por dispone di suficiente fondo pa realiza e tareanan cu ainda e tin cu enfrenta.

E tempo aya ya caba sr. Leo Tromp tabata bisa cu Instituto di Cultura Aruba mester tin un tarea importante pa e población multicultural cu a bini Aruba durante ultimo añanan.

Como país chikito, Aruba ta hopi vulnerabel na influencia di cultura otro cu no ta di nos Aruba ta conocí como un país hospitalario, pero Aruba mester ta consciente di su propio identidad, e ser Arubano como un bon Arubiano.

Aunke Aruba a habri man pa un cantidad grandi di stranhero establece nan mes, esaki no ta encera cu Aruba su identidad/cultura ta bay atras a costo di un cultura di otronan.

Aruba mester siña di su pasado: personanan di islanan Ingles cu a bini Aruba pa traha na Lago Oil & Transport Co. Ltd den añanan ’40, a forma nan propio “ghetto” na San Nicolas y casi no a integra den nos comunidad. Ta un parti di nan segundo generacion (esnan cu a keda Aruba) a integra. E diferencia di e tempo aya, ta cu e porcentage di persona cu a bini di exterior tabata relativamente chikito den comparacion cu nos poblacion. Den actualidad hopi ta e stranheronan cu a bini establece nan mes cu den añanan cuarenta.

Sr. Leo tabata di opinion cu ICA tin un tarea primordial den e aumento di stranhero riba nos isla cu kier establece nan mes na Aruba. Gobierno di Aruba mester exigi pa esnan cu ta ricibi permiso di estadia “integra” nan mes den nos comunidad y nos cultura.

Si esaki no tuma luga, nos ‘cultura’ ta core un peliger grandi.

Mester mira otro alternativa pa cultura por haya mas fondo. Mescos cu deporte por dispone di fondonan di p.e. Lotto Aruba pa deporte. Gobierno mester destina cierto fondo pa cultura. El a duna algun ehempel e tempo aya cu si Lotto ricibi permiso pa pone machine di hunga placa na Aeropuerto, parti di ganashi mester ser destina pa cultura. Por introduci un cierto belasting riba cierto productonan, manera alcohol/sigaria of productonan di luho y destina un parti di e belasting na cultura. Kizas por hasta trata na cambia e estatutonan di Lotto y haci esaki p.e. Lotto pa Deporte y Cultura.

E tabatin vision y a trece dilanti cu ta necesario pa ICA specifica su necesidadnan pa loke ta personal cualifica y coordina esaki cu Departamento di Enseñansa. Ta necesario pa ICA p.e. tin un antropologo cultural den servicio, trahado social-cultural, profesionalnan / cu estudio académico riba diferente tereno (musica/teatro/arte visual). Mester motiva studiantenan pa sigui e estudionan aki y despues drenta den servicio di ICA.

Tin diferente actividadnan cu antes ICA tabata organiza cu tabata cay na agrado di pueblo Arubano, manera: Arte Popular na unda un cantidad di persona conhuntamente ta pone nan obra na exhibicion. Esaki alabes ta stimula creatividad di nos hendenan. No mester pensa solamente riba e pintornan reconoci.

Por haci algo similar tambe den temporada di Pasco, unda ta exhibi solamente obranan cu tin di haci cu e ambiente ey.

Awendia nos por mira cu industria creativo ta den desaroyo.

E actividadnan cultural pa skolnan den Cas di Cultura of na e propio skol ta hopi importante pa e desaroyo di e hoben (‘Stichting Culturele Vorming in Schoolverband). ICA tabata organiza un cantidad di e eventonan aki antes.

Empleadonan di ICA mester ta disponible pa inciativanan cultural particular y duna un man unda ta necesario (p.e. Festival di Dande of di Canto, Musica, Danza, Teatro, etc.

Sr. Leo Tromp como Hefe di ICA a aporta, yuda desaroya, a presenta visionnan cu te awe nos por mira y aprecia. El a mustra na varios ocasion e tarea importante, pa ICA conoce su propio historia y comparti esaki cu nos comunidad Arubano.

Despues cu ya e no ta traha mes na ICA, el sigui den varios fundacionnan y organisacionnan cultural aportando y eherciendo su pasion pa nos Cultura Arubano.

Aruba a perde den Señor Leonardo ‘Leo’ Tromp un otro baluarte cultural, un gran persona y cu un amor inmenso pa nos arte y cultura.

***Sr. Leonardo ‘Leo’ Tromp d.f.m. 5 di juli 1943 – 3 di januari 2020 ***

CURRICULUM VITEA

Nomber: TROMP, Leonardo

Naci: 5 juli 1943 na Aruba

Status: Casa cu Alicia A. Yarzagaray – 2 yiu homber/ 1 yiu muher

Condecoracion :

1985 Orden Andres Bello di Gobierno Venezolano

1989 Orden Alcaldía Estado Yaracuy, Venezuela

1994 Ridder in de Order Oranje Nassau, Hulanda

Funcion

1960 – 1970 Dept. di Labor & Asuntonan Social

1970 – 1982 Dept. di Enseflanza

1982 – 1995 Director Instituto di Cultura Aruba

2003 – 2007 Presidente di Organisacion Mundial di Teatro

Funcionnan Gubernamental:

Coordinador Stichting Culturele Vorming in Schoolverband

Coordinador Watapana & Bon Bini Festival

Miembro Comision Celebracion Dia di Aruba / 18 Maart

Tesorero Comision Celebracion Status Aparte

Secretaria Comision Moneda & Biyete Nobo Pais Aruba 1985

Presidente Comision Aruba Jazz & Latin Music Festival

Presidente Cooperacion Cultural Hulanda/Antiyas/Aruba

Miembro Comision UNESCO Aruba

Organizacionnan Cultural/Educativo:

Secretario Fundacion Centro Cultural Aruba / C.C.A.

Secretario Fundacion Stichting Schouwburg Aruba

Miembro Conseho Social/Cultural Aruba/Antiyas

Miembro Fundador Comision Museo Historico Aruba

Miembro Fundador UNOCA/Union Org. Cultural Aruba

Miembro Fundador Stichting Monumenten Zorg Aruba

Presidente Comision Ambiental “Nos cu Nos”

Miembro ICOM-International Council of Museum

Presidente Festival Internacional Teatro Aruba/F ITA

Presidente Fest. Nacional & Int. Teatro Mucha/FITAM

Presidente Asociacion Caribense di Teatro / CARA

Coordinador Asociacion CentroAmeriea Teatro /CEARA

Coordinador Asociacion LatinoAmericano Teatro/SARA

Miembro Lions Club / Advisor Leo Club Aruba

Presidente Fundacion Arubano di Arte / FUNDARTE

Presidente Organizacion Mundial di Teatro AITA/IATA

Informacion Leonardo Tromp

– A traha durante 34 aña y mei pa Gobierno di Aruba na Departamento di Labor y Asuntonan Social, Departamento di Enseñanza y durante 13 ½ aña como Director di Instituto di Cultura Aruba / ICA.

– A forma parti durante 14 aña di Directiva di Fundacion Centro Cultural Aruba y durante 12 aña den Directiva di Fundacion Cas di Cultura / Schouwburg Aruba.

– Durante 13 aña a coordina “Culturele Vorming in Schoolverband ” y durante 11 aña semanalmente ” Watapana & Bon Bini Festival “.

– Pa varios aña tabata miembro y Presidente di Comision Celebracion Dia di Himno & Bandera / Dia di Aruba.

– Tabata miembro/tesorero di Comision Celebracion Status Aparte Aruba 1985/1986.

– Miembro/Secretario di Comision Moneda y Biyete-nan pa Pais Aruba 1985.

– Durante varios aña Presidente di Comision Intercambio di estudiantes entre Aruba y Venezuela.

– Presidente di Comision “Aruba Jazz & Latin Music Festival “.

– Miembro di International Lions Club of Aruba y Fundador di e seccion di joven “Leo Club of Aruba “.

– Miembro Fundador di UNOCA ( Union di Organizacionnan Cultural Arubano), di Stichting Monumenten Zorg Aruba, di Comision Museo Historico Arubano y di Comision UNESCO Aruba.

– Miembro di SOCURNA ( Sociaal Culturele Raad Ned.Antillen & Aruba ).

– Miembro y Presidente di e Seccion Arubano den “ Koninkrijks Orgaan Culturele Samenwerking Nederland/ Ned. Antillen & Aruba “.

– Presidente di Comision Ambiental Arubano “Nos cu Nos “.

– Miembro di ICOM ( International Council of Museums )

– Coordinador y Presidente di 8 “FITA” ( Festival Internacional di Teatro Aruba ) y di 2 Festival Nacional di Teatro pa Mucha.

– Presidente di e Asociacion Caribense di Teatro-CARA na 1996 cu 14 pais di Caribe como miembro y Representante di CARA den e Conseho Mundial di Teatro AITA/ IATA.

– Coordinador di e Asociacion Latino Americano di Teatro – SARA y di e Asociacion Centro Americano di Teatro-CEARA .

– Presidente di “FUNDARTE” ( Fundacion Arubano di Arte ), funda na 2001

– Na aña 1985 a ricibi condecoracion di Gobierno Venezolano den “Orden Andres Bello”,na aña 1989 a ricibi un condecoracion di e Estado Venezolano “Yaracuy “ y na 1994 a ricibi e Orden “Ridder Oranje Nassau”.

– Despues di a bandona servicio di Gobierno di Aruba na 1995, durante e di 24 Congreso Mundial di Teatro teni na aña 1997 na Monaco, a ser eligi como Representante di Caribe den e Conseho Mundial di Teatro cu e tempo ey tabatin su Secretariado na Copenhagen, Dinamarca

– Na e di 24 Congreso Mundial di Teatro cu a tuma lugar na Maruecos na aña 1999, a keda eligi como Vice-Presidente di e Asociacion Mundial di Teatro AITA/IATA cu entretanto su Secretariado tabata situa na e cuidad Tallinn na Estonia.

– Na e di 25 Congreso Mundial di Teatro teni Juli 2001 na Monte Carlo, Monaco, ta ser eligi pa asumi e puesto como Presidente Mundial di AIT2/IATA na Juli 2003. ( E Presidente “electo” ta ser eligi 2 aña prome cu asumi e puesto )

– Durante e di 26 Congreso Mundial di Teatro cu a tuma lugar na Halifax,Canada na Juli 2003, ta asumi Presidencia di e Asociacion Mundial di Teatro AITA/IATA pa e termino 2003-2007 y cu esaki a bira e prome Arubano pa presedi un organo mundial.

E Directiva di e Asociacion Mundial di Teatro actualmente ta consisti di representantenan di 9 region na mundo ( Latino America, Estados Unidos & Canada, Caribe, Asia paisnan Nordico/Baltico, paisnan di cultura Latin ( Frances ,Arabe y Italiano), paisnan di Centro Europa , Centro America y Africa. E persona-nan den e Directiva 2003-2007 ta di e siguiente paisnan : Argentina, Dinamarca, Cuba, Monaco, Gales, Finlandia, Japon, Suecia, Belgica, Suiza, U.S.A., Irlanda y El Salvador.

E Asociacion Mundial di Teatro a ser funda na aña 1952 na Bruselas, Belgica y actualmente 92 pais di tur continente na mundo ta miembro. Asina e miembro Estados Unidos p.e. tin miles di grupo di teatro bow di nan organizacion.

AITA/IATA asbl. ta e “voz “poderoso di e comunidad global di teatro. E idioma-nan oficial di e asociacion ta : Frances, Ingles y Spaño y den e directiva tin un secretario pa cada idioma.

Miembro-nan di e asociacion tur aña ta organiza festivalnan di teatro nacional, regional, internacional y mundial. Tambe ta organiza seminario, curso y tayernan internacional di teatro. E presencia di e Presidente di e Asociacion ta requeri na mayoria actividad.

Cada 2 aña e asociacion ta organiza un Congreso & Festival Mundial di Teatro y na aña 2005 e di 27 Congreso y Festival a tuma lugar na Monaco. E aña-nan cu no tin e Congreso Mundial di Teatro, e asociacion ta organiza un Festival Mundial di Teatro pa Mucha y e Octavo Festival a tuma lugar na Juli 2004 na Habana, Cuba.

E di 28 Congreso & Festival Mundial di Teatro ta tuma lugar na Juli/Augustus 2007 na e cuidad Masan & Chungwon, Sur Korea, mientras cu e di Noveno Festival di Teatro pa Mucha ta tuma lugar na Augustus 2008 na Moscou, Russia.

E asociacion anualmente tin 2 curso internacional pa director di teatro : na e Universidad di Klaipeda na Lituania e curso aki tin un duracion di 8 luna y ta ser duna na Ingles, mientras cu esun na Spaño ta ser duna na Mexico y Cuba. E curso internacional di teatro “Stanislavski” ta ser duba cada 2 aña na Moscou y tin un reputacion mundial.

E asociacion ta miembro operacional den UNESCO y e Presidente di AITA/IATA ta e representante oficial na reunion y conferencianan di UNESCO y den e reunionnan di e Comision Mundial di NGO’s na Paris, Francia.

Desde su fundacion na aña 1952, e Asociacion Mundial di Teatro a conoce 10 Presidente Europeo, un di Estados Unidos y awor pa prome biaha den su existencia un persona di e region Caribe, den persona di Leonardo Tromp di Aruba. Un factor cu a aporta den e eleccion importante aki y cu un mayoria absoluto, sin duda ta e hecho cu nos Arubanonan por defende nos mes den varios idioma y e actual Presidente di AITA/IATA ta agradecido cu tempo e tabata studiante e por a sigui 4 aña di idioma Frances.

E Presidente di e Asociacion ta carga e titulo di Presidente Mundial, debi na e hecho cu e 8 region-nan di mundo cu ta cay bow di su encargo, cada un tin nan propio Presidente y conhuntamente nan ta forma e Conseho Mundial di Teatro.

E Presidente di e Asociacion Mundial di Teatro ta ser invita pa representa e asociacion na tur festival internacional cu ta ser organiza pa e paisnan miembro y na e ocasionnan aki, ta ser ricibi cu tur honor protocolario pa Gobernante-nan di e pais unda e festival ta tuma lugar.

Meta di e Asociacion Mundial di Teatro ta: compresion y sentido di union universal, educacion a travez di teatro, ta promove cooperacion entre tur frontera y un enrikesemento artistico. E Asociacion Mundial di Teatro AITA-IATA durante e termino di Presidencia di sr. Leonardo Tromp, na 2 ocasion a ricibi un premiacion internacional como e organo cu mas a haci pa promove teatro na mundo.

Durante e di 28 Congreso & Festival Mundial di Teatro cu ta tuma lugar na Sur Korea na Juli 2007, e 4 aña como Presidente Mundial di AITA/IATA ta termina y sr. Tromp ta pasa e Presidencia na su sucesor cu ta procedente di Irlanda.

E website di e Asociacion ta : www.aitaiata.org

Leonardo Tromp (Aruba)-Representations in:

AITA-IATA (International Amateur Theatre Association)

1978: Leo Tromp:Miembro/Secretario di Fundacion CCA

Pa CCA a bishita:Hulanda 3x,Corsow 3x,Bonaire 2x,Saba & St. Eustatius 1x,Maarten 2x,New York-Sto.Domingo & Cartagena cu Teatro Danza Aruba,Cordoba,Argentina: Encuentro Cultural, alavez bishita Buenos Aires & Mar del Plata, Santiago de Chile & Viña del Mar, Quito & Guayaquil-Ecuador,Lima-Peru & Rio de Janeiro-Brasil.

1987 Juli: Fundacion CCA / Aruba ta bira Miembro Asocia di AITA/IATA

1989 Juli: Monaco: ta representa Aruba na Congreso Mundial Teatro

1993 Juli: Monaco: ta asisti na 19th World Theatre Congress & Festival (ta bishita alavez: San Remo, Nice & Cannes)

1997 April: Grenada:ta coordina Caribbean Theatre Summit y ta keda eligi como Presidente di CARA (Allianza Caribe di Teatro)

1997 Juli: Monaco:ta representa CARA na Congreso/Festival Mundial

1997 Dec.: Caracas:Coordina SARA-Region Sur-America di Teatro durante Prome Fiesta Festival di Teatro San Martin

1998 Feb.: El Jadida & Casablanca:Morocco:AITA Council Meeting

1998 Juni: Lingen,Alemania:World Children’s Theatre Festival & Council

1999 April: Ribe & Copenhagen, Denmark:Board & Council Meeting AITA

1999 Juli: El Jadida,Morocco:World Theatre Congress &Festival

Ta keda eligi como Incoming Vice-President AITA 2001-2003

Ta bishita Marrakesh, Rabat & Casablanca ( Rey ta fayece)

2000 Feb.: Ben Arous,Tunesia:Mediterrean Youth Theatre Festival. Visit:Sidi Bou Said, Monastir, Cartage,Yerba & Tataouine/casnan den sero

2000 April: Lingen,Germany:World Chidren’s Theatre Festival

2001 Juli: Monaco:25th World Theatre Congress & Festival

Instalacion como Vice-President AITA period 2001`-2003

2001 Oct.: Port of Spain,Trinidad & Tobago-Caribbean Theatre Fest.

2002 April: Lingen,Germany:AITA Board&Council Meeting & Festival

2002 Juli: Chuncheon & Seoul-South Korea:Theatre & Puppet Festival

2002 Oct.: Halifax & Liverpool,Canada:AITA Meetings & Festival

2003 Juli: Halifax,Canada:26th AITA World Congress & Fesival

Elected:World President AITA/IATA period 2003-2007

Como Presidente AITA ta asisti na reunionnan, congreso & festivals:

2003 August: Marche-en Famenne & Liege:Estivades Festival & Council

2003 Oct.: Paris, France:UNESCO World Conference

2003 Dec.: Paris,France:”International NGO Conference UNESCO”

2003 Dec.: Antwerp, Belgium:Executive Board Meeting AITA/IATA

2004 Feb.: Den Haag,Netherlands:Meeting HIVOS:scholarships AITA

2004 March: Barcelona:Award “Most Active in Promoting Global Theatre”

2004 April: Paris,France:International NGO Conference UNESCO

2004 May: Oslo,Norway:Executive Board Meeting AITA

2004 June: Tampico & Mexico City:ITI World Congress Profesional Theatre

2004 July: Havana, Cuba:Board Meeting AITA & Children’s Theatre Fest.

2004 August: Toyama & Tokio,Japan:Asia Pacific Theatre Festival & Board

2004 Oct.: Lingen,Germany:Council Meeting & Festival of Senses

2004 Oct.: Maastricht,Neth.: Theatre Marathon 64 hours/48 groups

2004 Nov.: Paris,France:UNESCO International NGO Conference

2004 Dec.: Dublin & Carrigallen,Ireland:One Act Theatre Festival

2004 Dec.: Tallin,Estonia:AITA Executive Board & Council Meeting

2005 March: Klaipeda Course & Vilnius,Lituania:Meeting Minister Culture At Klaipeda University visited 4 theatre directors from Ghana & Zimbabwe who thru AITA received 1 year-scholarship from HIVOS.

AITA Board.

2005 May: Masan,Changwon & Seoul,South Korea; Exec. & Board AITA

2005 July: Monaco:27th.AITA World Theatre Congress & Festival

2005 Oct.: Esbjerg & Copenhagen, Denmark:Exec.Meeting & Festival

2006 Feb.: Lulea & Stockholm:Council Meeting & dog-sleighride night

2006 July: Lingen,Germany:World Children’s Theatre Festival

2006 July: Marche en Famenne,Belgium:Estivades & AITA Board Meeting

2006 August: Havana,Cuba:CARA Regional Meeting

2006 Nov.: Tallin, Estonia:Executive Board Meeting AITA

2007 Feb.: Helsinki, Finland : AITA Executive Board Meeting

2007 June: Tallin,Estonia:Aita Executive Board

2007 July: Masan & Changwon, South Korea:28th.Congress & Festival

2008 June: Moscou, Russia : International Children’s Theatre Festival.

Fin di su Curriculum Vitea di Sr. Leonardo ‘Leo’ Tromp d.f.m. 8 januari 2020

