Directiva di Fundacion Lanta Papiamento ta extende palabra di profundo condolencia na famia-, amistad-, ex coleganan di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), Instituto Pedagogico Arubano (IPA) y na tur cu a traha cu ne riba tereno di Papiamento. Cu baluarte Pedro Velasquez sosega na paz. Pedro Velasquez ta un di e co-fundadornan di Fundacion Lanta Papiamento (FLP). E ta un di e luchado- y defensornan di Papiamento y varios biaha el a fungi como orador di diferente charla cu FLP a organisa pa e comunidad Arubano.

FLP tin como meta primordial pa conscientisa pueblo di Aruba cu Papiamento ta e idioma oficial y idioma nacional di Aruba y idioma materno di e gran mayoria di e poblacion Arubano. Ademas FLP ta boga pa cambio di acercamento, posicion y maneho relaciona cu Papiamento. FLP ta realisa un variedad di actividad educativo y cultural pa yega na su metanan.

Danki na e lucha, perseverancia, sabiduria y amor incondicional di e baluartenan, manera Pedro Velasquez, Papiamento ta caminda cu e ta awe, e idioma nacional y idioma oficial di nos comunidad Arubano y como materia na scol basico y scol secundario.

Pedro a traha incansablemente riba diferente aspecto di idioma Papiamento. Hunto cu un grupo di trabou el a traha riba lista di palabra, regla di ortografia y a presenta nan den Parlamento, pa asina e ley di ortografia keda na vigor. El a yuda revisa e Manual di Gramatica di Papiamento. El a comparti hopi ora di trabou desaroyando diferente material pa educacion di Papiamento, por ehempel e metodo di Papiamento, Cristal. Banda di desaroyo di material di educacion, Pedro a duna les tambe, por ehempel Traduccion na IPA den e estudio di Bachelor Papiamento. Pedro ta admirabel pa su creatividad cu palabra den poema, un gran poeta y bon conocedo di teoria literario.

Semper Pedro ta atento y amabel pa cualkier yamada, den caso cu nos di FLP tin pregunta of conseho of pa representa un di nos den cualkier reunion cu Gobierno of otro instancia.

Pedro, nos ta inmensamente agradecido pa tur e consehonan, ayudo y e palabranan di aliento cu bo a brinda nos desde cu Fundacion Lanta Papiamento a nace. Bo aporte ta inmenso y inolvidabel. Pedro Ramon Velasquez, bo lo keda graba den nos mente y curason pa semper!

Baluarte Pedro Ramon Velasquez, sosega na paz!