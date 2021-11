Cu hopi tristesa partido MEP a ricibi e noticia cu un co-fundador, gran baluarte Arubano y semper leal na su partido, Rudy Croes a fayece.

Rudy Croes a nace dia 5 di september 1946 y a fayece 20 di november 2021. E ta casa cu sra. Damia Croes-Arends y tin 4 yiu.

Educacion

Rudy a sigui su educacion basico na Colegio San Hose y St. Tarcicius College y su educacion secundario MULO na Hulanda. Despues di esaki el a gradua na aña 1969 como analist na Analistenschool na Oss, Hulanda.

Rudy tabatin su licencia piloto priva y a obtene certificadonan di PADI Divers, Papiamento Principiante y Papiamento Avansa.

Trabao

Despues di su graduacion como analist na Hulanda, Rudy a traha den Microbiologia tanto na Oss, Hulanda como na Aruba (1969-1989 Landslaboratorium). Entre 1973-1974 el a traha tambe como Hefe Laboratorio y produccion Laboratorios LETI na Caracas, Venezuela.

Carera politico

Rudy Croes tabata para na cuna di fundacion di MEP na 1971. Na 1989 Rudy a aparece pa prome vez riba lista di MEP y den e eleccion di 6 di januari 1989 el a aparece como number 5 obteniendo 4707 voto. E tempo ey Rudy a dicidi di no acepta e funcion di ministro ya cu e kier a bay parlamento prome pa haya experiencia. El a keda como parlamentario y lider interino di fraccion MEP for di 1989 te 1993. Despues di e eleccion na 1993 Rudy a asumi e encargo di Ministro di Husticia y Deporte y esaki te 1994. Entre 1996 y 1998 el a fungi como Presidente di MEP. Entre 1994-2001 e tabata miembro di Parlamento y tambe Presidente di Parlamento. Entre 2001 pa 2009 el a ocupa e funcion di Ministro di Husticia. Tambe Rudy tabata e prome Arubiano cu a fungi como Vice presidente di COPPPAL y na 2005 el a ser honra cu e titulo di ‘Doutor Honoris Causa” pa e Facultad European Brazil.

Social, Deportivo/Cultural

Riba tereno social/deportivo/cultural Rudy Croes a luci entre otro como co-fundador y integrante den Grupo di Betico, campeon hubenil ping pong, ex Presidente di Volleyball Estrella, ex miembro di directiva di Aruba Volleyball Association, Aruba Lawn Tennis Bond, Aruba Sport Unie, CITRO, Korfball Bionic, ex Presidente di Teen Princess Aruba, co fundador di STAR Volleyball team, co fundador y presidente di The Champs Tennis Club, co fundador di Harley Davidson Riders Club, co fundador “Aruba International Bike Week” y e famoso “Betico Croes Memorial Ride”

Proyecto y logronan

Como Ministro di Husticia Rudy a logra hopi proyecto na bienestar di nos comunidad: Guarda Costa (Kustwacht), Cuerpo Policial Aruba den 4 districto policial, construccion Centro di Husticia na Santa Cruz y Warda di Polis na Noord, Institucion di Guarda Nos Costa (GNC), Helicopter di Polis, Radarnan Raytheon, Flexteam, Visibility Teams, Moles (aparato cu ta busca hende, droga y arma), Night vizors (pa wak leu den scuridad), sistema ultra moderno di Radex, IASA pa promove cu GNC, Inmigracion y Radar ta traha hunto den combatimento di ilegalidad.

Un politico cu curashi y determinacion

Rudy como politico a traha cu hopi curashi y determinacion na bienestar di nos comunidad. E parti di seguridad pa nos pueblo y combatimento di ilegalidad tabata su gran pasion. E lista di tur su logronan riba e tereno aki ta papia pa su mes. No ta pornada cu ora el a asumi e encargo di Ministro di Husticia el a produci e documento cu a bira sumamente exitoso y cu a haya e nomber “Ordo Awor”.

Alabes Rudy desde hoben caba y como co-fundador di MEP a para fielmente tras di e lucha di Status Aparte. Schouder cu schouder el a lucha hunto cu su ruman Betico pa realisa e deseo sagrado di nos pueblo, esta nos Status Aparte.

Na 2004 durante un Congreso di MEP den Wyndham Hotel, Rudy Croes a haya su reconocemento bon mereci pa tur loke el a haci pa partido MEP y Aruba.

Tambe den seno di MEP, Rudy a haya e apodo “Motor” ya cu e ta un persona cu su dinamismo y energia ta pone tur cos sosode den forma rapido.

Si tin un Arubiano cu fervientemente a defende e uzo di Papiamento den tur su aspecto, esey tabata Rudy Croes. Como ministro el a percura pa cambia tur e nombernan di su departamentonan for di Hulandes pa Papiamento.

Aruba a perde un gran yiu di tera, un hombr’i pueblo, un homber di principio, leal na su partido MEP y pais Aruba y kende a defende semper nos autonomia cu gran fervor y pasion.

Partido MEP ta gradici Rudy Croes pa tur loke el a haci pa nos partido MEP y pa Aruba en general. Paz na su restonan y forsa na su señora, yiunan y demas famia. Cu nos gran amigo Rudy Croes sosega na paz den Reino di Señor.

Comments

comments