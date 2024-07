Un locutor, un periodista, un reportero, un comentarista, un visionario, un consehero, creador di ‘Aruba y su Turismo’ y un fotografo.



Nos tur un dia lo tin cu despedi di e mundo aki. Ki dia, ki ora, ta Dios so sa. Y nos por bisa cu despues cu Angel Coronel a keda detecta cu cancer di prostaat, el a cuminsa prepara su mes spiritual- y mentalmente pa spera di e dia cu e tin cu bay.Asina el a invita hopi di su amigo, coleganan pa reuni cune, pa intercambia di nan respectivo experiencianan, pasobra con cu bay bin, Angel Coronel ta ser mira como un leyenda den radio-difuncion y prensa en general.Practicamente e mes a percura pa conoce miho, kende ta Angel Coronel y awe nos ta presenta practicamente su biografia cu e mes a sa di prepara p.e. via di e programa ‘Herensia’ guia pa su amigo, Boi Antoin. Cu permiso di Boi Antoin y demas amigo/coleganan a sa di prepara loke Angel Coronel mes a nara di su bida.Angel Coronel a nace na Aruba dia 31 di mei 1950 (74 aña). El a pasa su infancia y hubentud den Socotoro (Playa). Angel ta conta cu e ta stima Bonaire, pasobra su mama ta un Boneriano, y su tata tabata un piscado. Na 1958, el a biaha pa Bonaire pa prome biaha abordo di e barco Niagara. Hamas e por lubida e biahe aki, unda el a aborda Niagara na Aruba, bay Corsou sigui pa Bonaire, pa cera conoci cu su famia. Dia cu su mama a bira viuda, el a dicidi pa muda pa Aruba, unda el a conoce tata di Angel, kende t’e unico yiu di su mama.Manera menciona, Angel semper a biba na Socotoro, pa ser exacto den Socotorolaan. Di aki el a bay scol basico, sigui despues pa John F. Kennedy School, unda el a siña e profesion di machine-bankwerker, lasdo y electricien, pero nunca a practica e profesionnan aki. Semper su deseo tabata pa traha na un radio-emisora. Y kere of no, Angel a dicidi di funda su propio radio pirata na su cas, cu tabata bay den aire den ora di anochi so. ‘Radio Socotoro’, manera el a yama su radio, su señalnan tabata yega te Companashi, Madiki, Rancho. Pero asina mes, funcionarionan di Control di Radio a bin descubrie y riba un dia sin cu Angel a spera e funcionarionan aki a confisca tur aparato.Otro conocido personahe tabata Bubui Cecilia di Bonaire, kende a bin sigui su HBS na Aruba, bibando cerca famia Pourier den Socotorolaan. Asina nan a conoce otro y hunto a traha n’e radio pirata. Despues den añanan 70, Bubui Cecilia a funda su propio radio na Bonaire, ‘BON FM’ y el a pidi Angel pa ta su coresponsal, unda tur diasabra tabata duna resumen semanal di noticianan di Aruba.E soño di Angel Coronel pa traha na un radio a bira realidad, ora cu Carlos Kelkboom (q.e.p.d.) a pidi’e pa bira locutor na ‘Radio Kelkboom’. Angel Coronel tabatin un bos inigualable y asina a contagia oyentenan di ‘Radio Kelkboom’ cu “un bos nobo”. Angel ta admiti cu na ‘Radio Kelkboom’ el a conoce Ito y Eddy Tromp, kendenan tabatin tur diadomingo e programa ‘Butishi di Alegria’. For di nan Angel a siña masha hopi. Angel a admiti cu Ito y Eddy tabata su diccionario.Na inicio di su carera, Angel a conoce varios personahe di Corsou, manera e.o. Daniel y Hermanito Narvaez di radio ‘CUROM’ cu a bira despues ‘Z-86’, Carl Heyliger di Radio ‘Caribe’ y algun personahe mas.Despues di a traha como 5 aña na ‘Radio Kelkboom’, Angel a bay traha cu ‘Voz di Aruba’ di famia Arends, unda e tabata bos di noticia. Ademas di presentado y locutor, e tabata riba caya pa haci entrevista y atende conferencia. Tambe cu e unidad mobil di ‘Voz di Aruba’, hunto cu otro coleganan tabata transmiti hopi evento en bibo den cualkier skina di nos isla. E tempo ey, Aruba tabatin unicamente ‘Radio Kelkboom’, ‘Voz di Aruba’, ‘Radio Antillana’ y ‘Radio Victoria’.Despues Aruba a haya su prome radio FM, cu te awe ta conoci como ‘Canal 90’, unda Angel a traha tambe, pa despues switch bay pa ‘Radio Carina’ di Albert Diefentaler, tambe un mucha di bario. Angel Coronel y Virgil Koolman tabata presenta e noticia mas importante na ‘Radio Carina’.Den aña 1963, a nace ‘Tele Aruba’, unda Angel despues a haya trabao como camarografo, pero debi na su bos inigualable, tabata Janchi Tromp (q.e.pd.) a pidi Angel pa lesa noticia p’e na ‘Radio Victoria’. P’asina despues gerencia di ‘Tele Aruba’ a pidi’e pa lesa noticia tambe n’e planta televisora. E tempo tabata Tico Kuiperi (q.e.p.d.) tabata director di ‘Tele Aruba’, cu e tempo ainda a cay bao di ‘Antiliaanse Televisie Maatschappij’. Tico Kuiperi tabata di bario di Socotoro.Angel Coronel no a keda na radio y television so. Como cu e ta un visionario, despues el a adkiri camera profesional di video, p’asina a graba y presenta un programa dirigi riba Turismo di Aruba. Esey ta un sector cu el a keda enfoca hopi riba dje. E tabata haci promocion tambe pa Boneiro, y raporta sucesonan di e isla di Flamingo regularmente. E ta gusta noticia y traha programa, t’asina el a bira e creador di e programa di “Aruba y su Turismo”, cu tabata wordo pasa na ‘Radio Galactica’.El a forma parti di e prome redaccion di corant ‘Corant’ di su amigo, Stanley Arends y tabata yuda tambe cu articulo pa e.o. ‘Bon Dia Aruba’, bao di guia di Toko Winklaar, y despues pa ‘AWEMainta’, e Corant di Toko. Y tambe pa corant ‘Prome’.Siendo un persona versa den noticia, el a bira miembro di Departamento di Prensa di Gabinete Mike Eman I y II. Ultimo añanan el a bin ta confronta cu problema di salud, e.o. a haci operacion di curason na Colombia, despues a hay’e cu cancer. Sinembargo asina mes ainda for di su cama, e pasion pa informa e pueblo riba topiconan actual tawata biba den dje y door di esey Angel a crea su propio ‘Angel’s Talkshow’ y tabata bay ‘live’ cu su programa riba ‘Facebook’, den luna di April pa ser extacto 2 di April 2024.Angel a bay, lagando atras su señora Karen y 3 yiu muhe Audrey, Monique y Angiène, y 5 nieta Veronique, Javinah, Ginique, Zizianne y Ashley. Cu Angel sosega den brasa di Señor. Esaki ta djis un parti chikito di Angel Coronel.