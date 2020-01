Na mas cu un ocasion personal di Parke Arikok a papia cu e personanan pa no coba ni saca nada

Sr Carl Quant representante di Fundacion Parke Arikok Nacional Aruba durante un control di nan personal a constata di algun persona den e parke ta usando materialnan pa coba y dañando nos naturalesa y purba saca un of otro obhecto y di banda di Parke Arikok a bay over na papia cu e personanan aki no ta prome biaha a papia cu nan, na mas cu un ocasion y nan a bira agresivo. Asina a yama polis y laganan den man di autoridad local, y unda a duna nan informacion di e sucedido y a pasa e caso aki como un blacklist pa e personanan aki y ta lamenta cu esaki ta bay na un paso asina leu, debi cu a comunica cu e personanan na mas cu un ocasion.

Sr Quant a bisa cu e ta conta pa tanto pa local y turista, Fundacion Parke Nacional Aruba ta esun encarga pa maneha e area protehi di parke nacional arikok y spaans lagoen y pa esaki ta sigui e landsbesluit y articulo 13 ta bisa cu no por saca, ningun mata, animal, of formacion geologico for di area protehi di Parke Nacional. Pa loke ta e blacklist esaki lo bay den deliberacion cu Parke y Autoridad ki paso lo bay tuma pa cuanto tempo.

