Na juli DVG lo bin cu’n campaña di conscientisacion tocante malesanan transmiti pa sangura

Tur aña Directie Volksgezondheid ta purba bin cu campaña nobo of ripiti un campaña. Sra. Jurette Croes, vocero di DVG, ta amplia mas ariba esaki.

Esaki ta hopi necesario, pasobra cu den e temporada di yobida tambe e temporada di horcan no solamente mester prepara pa posibel horcan, pero tambe pa malesanan transmiti pa sangura, cu ta bin door di e awasero.

E aña aki tambe lo tin un campaña unda lo duna diferente tips na comunidad, di kico mester haci pa evita di haya malesa y tambe kico pa haci pa tene e cantidad di sanguranan abou.

E campaña su lema ta ‘Proteha bo mes y bo famia’ contra di malesanan transmiti pa sangura. Tips ta pa tira afo tur awa para, paden y pafo di cas. E ta algo cu tur a ña ta wordo ripiti di nobo. Tur awa cu ta para, patras di frigidaire, lo ta bon pa haci investigacion paden den cas. E awa cu ta keda para den e baki di awa. Uza screen na porta y bentana. Uza repelente contra sangura unabes cu ta sali for di cas. Preferibel uza manga largo y carson largo den oranan di atardi y preferiblemente uza paña color cla.

Tira tur awa cu ta wordo acumula pa uzo domestico, sea awa di airco of awa di yobida, cu ta wordo uza pa muha mata of duna bestia awa. E awanan aki mester wordo protegi tambe. Por bay na GKMB pa busca e piscanan chikito pa tira den e awa, pa esaki no bira un criadero.

Den caso di keintura, evita di wordo pika door di sangura, y asina evita cu mas hende ta wordo infecta pa malesanan transmiti pa sangura.

E campaña ta cuminsa na Juli y lo sigui te cu december. Esaki ta door cu e temporada di horcan ta cuminsa na juni. Manera cu e campaña start na juli, lo pone esaki ariba FB, lo tin flyer cu a wordo diseña cu lo wordo reparti na tur cas na Aruba. DVG ta pidi comunidad pa tuma bon nota di esaki. Te asina leu. Sra. Jurette Croes, vocero di DVG, ariba e proximo campaña contra malesanan transmiti pa sangura.

Comments

comments