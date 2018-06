Na feliz memoria di Jose Fernandes Perna Sr., cariñosamente yama “Pai”

“Pai Jose: bida y carera na Aruba”

Diasabra anochi, 02 di Juni 2018, pa 11:30, Sr. Jose Fernandes Perna, cariñosamente yama ‘Pai’ (Papa), a bay sosega den brasa di Señor. Diaranson, dia 23 di Mei, Pai Jose a keda hospitalisa, cu problemanan di curason y riñon, cu a conduci na complicacion di salud. Pai Jose a cumpli riba 18 di april, 89 aña di edad. Por cierto aña pasa Pai Jose a biaha ainda pa Madeira y Hulanda, cual biahe a resulta como e despedida di su sernan kerí na Europa.

Pai Jose a nace dia 18 di April 1929 na Madeira y na edad di 24 aña (na 1953) a embarca pa São Paolo, Brasil. Despues di 1 aña na Brasil, Pai Jose a biaha pa Caracas, Venezuela; eynan el a permanece 2 aña. Na 1956, pa ser exacto, 10 di Juni (Dia Nacional di Portugal), Pai Jose a yega Aruba. Dos aña despues, na 1958, Pai Jose a manda busca su esposa Virginia (dfm), hunto cu nan prome yiu Jose Jr. Despues di a biba pa algun aña na Madiki, a scoge e bario di Socotoro como nan bario di residencia (desde 1964).

Pai Jose a traha durante algun aña den construccion y tambe na Aeropuerto. Na 1973, 45 aña pasa, riba 03 di Juni, Pai Jose y Mai Virginia a establece nan propio negoshi di famia “Lisboa Bar & Restaurant”; Pai Jose como bartender y Mai Virginia como ‘chef-kok’ den cushina, mientras cu e yiunan Jose, Daniel y Alvaro tambe tabata yuda den e negoshi. Ya pa dos decada, e yiu menor di famia, Alvaro ta maneha “Lisboa Bar & Restaurant” y ta e actual propetario di e negoshi. Desde e tempo ey, Pai Jose y Mai Virginia a baha cu pensioen; aña pasa, 29 di januari, Mai Virginia a fayece.

Pai Jose Fernandes Perna ta tata di Jose, Daniel y Alvaro; e ta suegro di Glenda, Cristina y Zuleika; abuelo di Albee, Eliza, Maryorie, Daniel y Inald y bisabuelo di Jeon, Elisha, Kenmar y Marvin.

Pai Jose y Mai Virginia tabata mayornan tambe di un yiu muhe, yama Maria-Goretti, cu lamentablemente a fayece cu apenas 6 luna (1959). Pai Jose, igualmente Mai Virginia, ta personanan hopi fiel na otro; april ultimo nan lo a celebra nan 65 aniversario di bida matrimonial.

Hopi hende ta corda con Pai Jose tabata cana pa añanan den besindario di Postkantoor, cu excepcion di e ultimo simannan. Pai Jose tabata un persona corecto y responsabel pa su famia y cariñoso pa su amigonan y conocinan. Pai Jose semper a mustra su famia riba e importancia di enseñansa pa nan desaroyo personal y semper a inculca den nan norma y balornan di bon conducta y di decencia: “No haci cu otro, locual abo no kier pa otro haci cu bo”. Tambe: “Respeta tur hende, p’asina tur hende respeta bo”.

Jose como yiu mayor ta corda cla ainda, Pai Jose su advertencia: “Jose, si bo haci algo malo riba caya, core bin bisa mi. Lo bo haya castigo un biaha! Pero si bisiña of otro hende bin bisa nos cu abo no a comporta bo bon, lo bo haya castigo dos biaha!”

Pai Jose como bartender tabata hopi peculiar; durante su trayectoria di mas cu 35 aña, ta masha tiki biaha mester a pidi asistencia di polis pa Lisboa Bar. Pai Jose como bartender tabata preocupa su mes pa tur su clientenan; na momento cu nan a bebe suficiente, segun bartender Jose, e ta simplemente stop nan di sigui bebe! Pai Jose tabata bel nan famia pa pasa busca nan of Pai Jose tabata yama un taxi pa nan bay nan cas. Si esey no tabata logra, Pai Jose tabata tuma e yabi di auto ‘den beslag’.

Pai y Mai tabata personanan hopi devoto na nan religion. Como fiel Cristian nan tabata bishita misa Pro-Catedral San Francisco tur fin di siman y nan no tabata perde un misa di Aurora. Mai y Pai tabata tambe fiel devoto di e Grupo di Oracion “Cu Confiansa y Fe den Señor de los Milagros” y na 2012 nan a bishita e Basilica di Señor de los Milagros na Buga, Colombia. Igualmente Birgen di Fatima tabata tin un luga central den nan curason; na mas cu’n ocasion, Pai y Mai a bishita e santuario na Fatima, Portugal.

Pai y Mai semper tabata pendiente di tur nan famia y amigonan, sigur esnan na Aruba, pero tambe esnan cu ta biba den exterior, manera: Madeira, Venezuela, Brasil, Curaçao y Hulanda. Hopi di e famianan cu ta biba den exterior, Pai y Mai a yega di bishita por lo menos un biaha. Ademas nan a bishita varios otro pais, manera: Inglatera, Francia y Merca; tambe nan a participa na e “Tour leu f’oi cas” cu Robby Schouten y haci crucero den Caribe.

Pai Jose tabatin un ferviente deseo pa prome cu e fayece, haci un ultimo bishita na Hulanda y Madeira, p’asina por dispidi di algun di su sernan kerí. Daniel y famia a compaña Pai riba su vuelo pa Europa, mientras cu Jose y famia a compaña Pai riba su vuelo di buelta pa Aruba. Danki Dios, nos por a cumpli cu Pai su deseo durante e lunanan di juli-augustus-september 2017. Di regreso na Aruba, nos a nota cu salud di Pai Jose a cuminsa bai atras: dificultad pa cana, cansancio y otro malestarnan. Durante e ultimo simannan, bisiñanan y amigonan tabata pendiente di Pai Jose; ora tabata necesario, nan tabata duna Pai un man! Pai Jose, pa mas di 30 aña tabata un pashent di curason. Despues cu Mai Virginia a fayece, salud di Pai en general a bay atras y den corto tempo.

Aruba pues a fungi como e di dos patria di Pai Jose; aki el a forma su hogar, lanta su famia, forma su biba pa mas cu 60 aña. Nos, su yiunan, Jose, Daniel y Alvaro, hunto cu nos respectivo famia, kier gradici tur esnan cu a conoce Pai Jose, pa nan amistad, sosten y apoyo.

Tambe nos ta yama danki na su dokternan di cas, Dr. Glen y Dr. Joaquin van Trigt & praktijk; igualmente internista Visser y cardiologonan Lacle/Dennert & praktijk. Igualmente nos ta gradici henter leiding y enfermeronan riba pisonan di cardiologia & medium care na Dr. Horacio Oduber Hospital, bao liderasgo di cardiologo Dr. J. Cheng, pa nan atencion y cuido na Pai Jose.

Cu hopi aprecio nos ta gradici Sra. Marianne Anthony y Sra. Lia van Kempen, kende a yuda cuida Pai Jose durante e ultimo lunanan. Nos ta gradici Grupo di Oracion “Cu Confiansa y Fe den Señor de los Milagros” , hunto cu Glenda & Shonpe Krozendijk, Filomena & Frans Croes, pa nan continuo oracionnan pa Pai Jose. Igualmente nos ta hopi agradecido pa e aceptacion y cariño cu Pai Jose a ricibi di su bisiñanan, tanto na Madiki, como tambe na Socotoro: Famianan Orman, Jandroep, Petronia, Hassell, Falconi y Toppenberg. Por ultimo, y sigur no menos importante, nos ta gradici e clientenan fiel di Lisboa Bar & Restaurant.

Pai Jose, durante su ultimo momentonan cu nos na hospital, a repasa tur e hendenan cu a nifica asina tanto p’e: su propio famia, bisiñanan, amigonan, dokter & enfermeronan y … su di dos patria Aruba. Cu fayecimento di Pai Jose Fernandes Perna, comunidad Portugues na Aruba ta perde un di e Portuguesnan mas bieu na Aruba, di e generacion di e añanan 50/60.

Dios bendiciona cada un di boso! Na mes momento nos como famia kier expresa, y cu boso permiso nos kier inclui cada un di boso, cu Pai Jose como tata, como suegro, como welo & bisawelo, como bisiña y como amigo y como ‘Luso-Arubiano’ a nifica masha hopi pa nos. P’esey nos ta pidi boso, ban recorda Pai Jose den nos oracion! Pai Jose: sosega na paz.

Acto di entiero, diahuebs, 07 di Juni 2018, na Pro-Catedral San Francisco; e restonan mortal lo ta reposa desde 09:00 or; pa 10:30 or ta sigui un respons religioso y despues lo compaña e restonan mortal pa santana Catolico na Playa.

Anochi di condolencia: diaranson, 06 di Juni 2018, entre 19:00 pa 21.00 or na Aurora Funeral Home.

Ta aprecia cu na luga di flor of krans, haci un donación na Aruba Heart Foundation. Lo tin un box disponibel durante condolencia y den misa pa deposita e gesto. Danki di antemano pa e contribucion.

Invitacion pa atende tres santo sacrificio di misa na Pro-Catedral San Francisco, riba diasabranan: 16, 23 y 30 di Juni 2018. Igualmente nos invitación pa atende 30 santo sacrificio di misa (misanan Gregoriano), durante henter luna di Juli 2018.

Na nomber di Famia Fernandes Perna, 04 di Juni 2018,

Jose de Sousa Fernandes Perna.

