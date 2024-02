TARIFA DI GASOLIN TA SUBI, DIESEL I ELEKTRISIDAT TA SUBI LEVEMENTE,

AWA TA BAHA

WILLEMSTAD – Entrante djamars 27 di febrüari 2024 e tarifa di gasolin ta subi na Kòrsou.

E tarifa di diesel ta subi levemente. For di djabièrne 1 di mart 2024 e tarifa di awa ta baha i tin un

oumento leve den a tarifa di elektrisidat. Esaki Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) ta

partisipá den su komunikado mensual riba e partikularidat aki. BT&P ta supervisá e desaroyo di

preis di produktonan petrolero i di utilidat.

Kálkulo tarifa produktonan kombustibel

E kálkulo di tarifa pa Mogas 95, Gasoil LSD, LPG 20 i LPG 100 konosé e komponentenan

1. Preis di kompra, 2. Impuesto di importashon LSD, 3. Garantia di suministro di kombustibel

(1a), 4. Garantia di suministro di kombustibel (1b), 5. Márgen pa Curoil, 6. Impuesto di konsumo

(Akseins), 7. Sùrplùs/Défisit (Recovery), 8. Supsidio krusá, 9. O.B. di 6% pa benta por mayor, 10.

Márgen pa agente, i 11. O.B. di 6% pa benta por detal. Pa sierto komponente e tarifa sero ta konta,

sea temporalmente òf nò. E tarifa pa benta por mayor ta inkluí e promé nuebe komponentenan

miéntras ku e tarifa pa benta por detal (na usuario final) ta inkluí tur komponente.

Ta determiná e preis di kompra, kaminda kalkulashon ta kuminsá, mensualmente pa e luna

siguiente a base di e reserva di kombustibel disponibel na final di luna pasá. Pues: e preisnan di

kompra ku ta stipulá pa mart 2024, en prinsipio ta basá riba e reserva di kombustibel disponibel pa

final di yanüari 2024.

Den kaso ku si e informashon tokante di reserva duná dor di Curoil ta inalkansabel, lo tin ku sali

for di e kotisashon internashonal resien. E preisnan di kompra akí ta wordu revisá dor di notashon

di preis internashonal. Dor di e lapso aki den e mekanismo pa determiná preis, por ta nesesario pa

deskontá eventual diferensia entre e preis di kompra regulá i e montantenan di kompra real, di

forma retroaktivo via e elemento ‘Sùrplùs/Défisit’.

E tarifa usuario final pa Mogas 95 i Gasoil (U)LSD ta subi kompará ku e luna anterior, a

konsekuensia di un subida di e preis di kompra ku gran parti ta basá riba e subida resien di preis

internashonal. E komponente Surplus/Défisit di Mogas 95 ta subi kompará ku e luna anterior i

esun di Gasoil (U)LSD ta baha.

Kálkulo tarifa awa i koriente

E kálkulo di e tarifa pa awa i elektrisidat tin dos komponente: e tarifa básiko i e klousula di

kombustibel. E klousula di kombustibel pa elektrisidat ta konsistí di dos elemento: kompra di

koriente i gastunan di kombustibel.

E ‘kompra di koriente’ ta basá riba e preis pa e energia ku tersernan ta suministrá, manera energia

di bientu i di solo. ‘Gastunan di kombustibel’ ta enserá produkshon di energia dor di Aqualectra

mes. Tambe e klousula di kombustibel pa awa ta konsistí di dos elementu, ku ta ‘kompra’ basá

riba preis di awa ku ta wòrdu suministrá dor di un terser partido i e gastunan di elektrisidat pa

produkshon di awa dor di Aqualectra mes.

Sin embargo, kada luna e uso di e diferente medio pa produkshon – e asina yamá ‘meskla di

produkshon’ ta varia. P’esei BT&P ta determiná e balor di e klousula di kombustibel

mensualmente basá riba e pronóstiko di Aqualectra, di kiko e meskla di produkshon lo bira, den e

kaso aki pa e luna di mart 2024. Si un luna despues resultá ku e elemento akí tabata muchu haltu

òf muchu abou, ta korigí esaki. Den e kaso akí, ta trata di e luna di yanüari 2024.

BT&P ta determiná e tarifa básiko pa tantu awa komo elektrisidat un biaha pa aña. E tarifa akí ta

enserá tur otro gastu (fiho) pa e produkshon di awa i elektrisidat i tambe e gastunan pa e

distribushon i e entrega di esakinan, manera gastu di personal, di mantenshon, depresiashon, etc.

E subida di e tarifanan pa elektrisidat prinsipalmente ta resultado di un promedio mas abou di

kostonan di kombustibel di Marine Gasoil (MGO) pa produkshon di elektrisidat, den

kombinashon ku e produkshon-miksto antisipá i un faktor di korekshon mas haltu pa e luna di

yanϋari 2024. E bahada di tarifanan di awa ta resultado di un bahada den kostonan di elektrisidat

pa produkshon di awa i un faktor di korekshon mas abou pa luna di yanϋari 2024.

Aprobashon i fihamentu

BT&P ta asesorá Konseho di Minister (KdM) enkuanto e tarifanan nobo. Solamente despues ku e

KdM aprobá e propuesta, e Minister pa Desaroyo Ekonómiko, ku alabes ta enkargá ku asuntunan

di energia, ta fiha e tarifanan. Eseinan ta e tarifanan máksimo ku por usa un luna largu.

Ku e prosedura akí, ku ta konsiderá faktornan internashonal i lokal, e supervisor BT&P ta vigilá e

entrega di kombustibel, awa i elektrisidat na e poblashon lokal di forma independiente i

transparente, pa esaki ta kontínuo i rasonabel.