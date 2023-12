Willemstad Curacao: E Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta a risibí 2 diferente notifikashon den ora nan di mainta relashoná ku un boto ku su kabes tabata sali for di awa. Esaki tabata den área di Jan Thiel. Inmediatamente a manda un patruya di Metal Shark i tambe un helikòpter pa asistí. Lòs for di e boto, e helikòpter no a nota nada straño den awa. E Metal Shark a logra di transportá e boto ku tabata bashí, te na Caracasbaai. Polis a asistí ku nan‘takelwagen’ pa asina transportá e boto. Ta trata dia un ‘yola’ di palu. Aktualmente a konfiská e boto pa mas investigashon.