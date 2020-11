Na caminda pa e di 7 edicion di Pasa Pret cu Rotaract

Nos kier a gradici nos sponsor y colaborador nan: CIBC First Caribbean International Bank, Ennia, The Movies at Drive-in, Kok Optica NV, Amsterdam Manor Beach Resort, Grant Thornton Aruba, De Wit & Van Dorp y DC Tax Solutions.

Tambe nos kier a gradici e compositor y cantante di nos jingle Jair Vesprey y tambe Rygel Isabella pa a produce esaki. Un danki ta bai na Kids & Youth in Action pa coreografia di nos video. Danki tambe na Dani Cruz di Aerial Eyez pa a graba y edita nos video.

Rotaract Club of Aruba ta un organisacion pa hobennan entre e edad di 18 cu 35 aña cu ta parti di e famia di Rotary Aruba cu ta consisti di Rotary Club of Aruba, Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba na Schakel College y Interact Club of Aruba na Colegio Arubano. Rotaract Aruba a wordo estableci na 1991 y desde principio nos ta organisa varios proyecto na bienestar di nos comunidad.

Como club nos ta haya e proyecto aki di suma importancia mirando e situacion mundial di COVID-19 cu a resulta di ta hopi duro pa diferente famia na Aruba. Lamentablemente e intensidad di e virus aki no ta solamente e aspecto di financiero pero tambe mental y emocional. Pa e motibo aki Rotaract ta ofrece un evento social cu tur medida di seguridad pa celebra dia di mucha.

Nos ta spera di wak hopi mucha y hoben participa na nos “Dance Challenge” cual por ta un momento hopi dibertido y memorabel.

Pa mas informacion, Like y Follow e pagina di Facebook y Instagram di Rotaract Club of Aruba of subi nos website www.rotaractaruba.com .