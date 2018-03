Na caminda pa Dia Mundial di Autismo, Aruba tin su prome Blue Race 5K

Aruba ta uni cu organisacionnan mundial pa e Blue Race. Ta trata di un competencia di careda combina cu canamento na ocasion di Dia Mundial di Autismo. E Blue Race ta tuma luga diadomingo prome di April, pa 6’or di mainta cuminsando na Fisherman’s Hut.

E evento ta un antesala pa WAAD 2018, esta e Dia Mundial di Autismo cu ta April 2. Esey ta e dia proclama pa Nacionnan Uni pa para keto riba e retonan cu Autismo ta trece cun’e. Fundacion Autismo Aruba como partner di Autism Speaks como tal ta pidi comunidad completo, scolnan, negoshinan, hotelnan tur pa cende un luz blauw y pa tur hende bisti na blauw riba e dia ey pa asina contribui na e conscientisacion. Blauw ta e colo cu ta representa Autismo. Gruponan cu bisti na blauw of dorna nan oficina of klas, saca potret y mandanan pa Fundacion Autismo Aruba y nos lo comparti esakinan cu Autism Speaks, cu ta uza un plataforma mundial pa ilustra con paisnan rond mundo ta uni pa Autismo.

Pero e aña aki, Fundacion Autismo Aruba ta trece un cambio chikito na su evento tradicional di caminata pa Autismo. E biaha aki ta organisa e Blue Race.

Blue Race ta un nomber cu particularmente organisacionnan ruman na Latino America a scoge pa ilustra e compromiso cu Autismo. Fundacion Autismo Aruba regularmente ta organisa un caminata pa conmemora e fecha, pero a scoge pa e biaha aki envolvi mas hende y haci’ e evento uno competitivo, mas grandi pa asina logra mas atencion. Pa por organisa esaki, FAA ta trahando cu Patrishi Sports, cu ta e motor tras di eventonan di coremento y canamento competitivo rond di nos isla. Consecuentemente, e Blue Race awor ta un evento oficial, cu ta importante particularmente pa esunnan cu ta practica e deporte di coremento of canamento competitivo.

Y manera semper, FAA ta invita e comunidad di famianan cu ta biba Autismo pa participa.

Ta invita tur hende pa bin bisti na blauw riba e dia ey.

Inscripcion ta costa 20 florin y ta inclui BIB, e control di tempo, medaya y automaticamente ta participa pa gana diferente premio.

Registracion ta habri y por bishita www.thebluerace.com Por registra y paga online of bo por pre-registra y paga cash na Ibisa durante oranan di oficina. Si bo pre-registra online, bo mester bay cu bo number di registracion cu bo ta ricibi via e-mail, y asina paga na Ibisa. Pone bon atencion cu pa bo sigura bo participacion, bo mester pasa paga na Ibisa.

Mas cu claro FAA kier yama danki na tur persona y compania cu di un manera of otro a yuda haci e prome Blue Race posibel. Amsterdam Manor, Print Media, ALBO Aruba, Elite productions, Compra ltd., Super Food Plaza, Screaming Eagle Restaurant, Wear Your Fitness y Romar Trading.

Fundacion Autismo Aruba a lanta na 2005 cu e meta pa sostene personanan cu Autismo y nan famia, pa medio di campaña di conscientisacion, tayer pa mayor y docente, y actividad particularmente pa muchanan cu Autismo. E fundacion ta totalmente dependiente di donacion. Pa mas informacion por tuma contacto cu oficina di FAA, De La Sallestraat 41a, telefon 5881179, e-mail [email protected]

