Na caminda pa celebra Dia Internacional di Cruz Cora

Diadomingo, 5 di mei, 2019 ta dia grandi na Cruz Cora Aruba…ta celebra hunto cu henter Aruba e fecha importante di 8 di mei cu ta Dia Internacional di Cruz Cora.

Ta recorda cu riba e fecha aki na 1828, Sr. Henry Dunant a nace, e fundador di International Committee of Red Cross (ICRC) y ganador di premio Nobel. Sr. Henry Dunant a funda un organizacion mundial humanitario cu awendia ta conta cu mas di 80 miyon persona cu ta yuda otro den desaster, conflicto of den problema cu salud y problema social. E organizacion ta consisti di: International Committee of the Red Cross; International Federation of Red Cross and Red Crescent y 191 National Red Cross and Red Crescent Societies. E trabou di henter e organizacion ta basa riba e Geneva Conventions di 1949 y ta traha cu e 7 principionan fundamental aki: Humanidad; Imparcialidad;Neutralidad; Independencia; Trabou Voluntario; Unidad y Generalidad.

Pa celebra e dia aki hunto cu henter Aruba, Cruz Cora ta organiza un FUN FAIR diadomingo, 5 di mei di 10’or di mainta pa 4’or di atardi cu varios actividad. E Charity Bazaar lo ta habri pa un y tur cu prijsnan iresistibel. E Charity Bazaar su meta ta pa recauda fondo pa asina por asisti cu pakete di cuminda pa esnan cu mester durante ful aña.

Jeugd Rode Kruis lo tin un booth cu por acudi na dje pa asina haña un tour completo di Cruz Cora cada 30 minuut! Muchanan y hende grandi ta haña e oportunidad pa subi y wak den un ambulance, lo wak e cas di emergencia y haña splicacion con esaki ta funciona y por wak tur material di trabou.

E famoso “Cake Festival” ta bek, bou organización di Sra. Marieta Wanopa cu colaboracion di varios trahador di bolo, sponsors y voluntario. Lo tin tickets na benta tambe adelanta pa e “Fiesta Box” y “Two-In-One Box”. Tur cu ta interesa pa haci donacion di bolo pa e festival aki, por tuma contacto cu Cruz Cora na tel. 582-2219.

Cruz Cora kier haci un yamado na tur mucha entre 6 y 16 aña!!! INVITACION pa join e Mercado di Mucha! Muchanan cu kier bin bende nan cosnan di hunga, buki, obra di man, puzzels, spelletjes etc por haci esaki na nos mercado di mucha. Esaki ta pa nan mesun spaarpot!

1. Registra na tel. 582-2219

2. Trece bo mesa/stoel/laken pa vloer

3. Mester bin cu un adulto

4. Edad 6 – 16 aña

Tambe lo tin workshops durante dia pa muchanan di maneho di placa, spaar y budget!

Durante e dia lo tin diferente simulacro tambe di prevencion di candela y prome auxilio organiza pa voluntarionan specializa riba e tereno cu ta forma parti di Disaster Team di Cruz Cora.

No ta falta Pasa Boca Cruz Cora cu lo ta bon surti cu dushi snacks, sopi y sandwiches pa bende.

Na mes momento publico por participa na un “BABY PRODUCTS DRIVE”. Ta recauda productonan manera lechi pa baby, botter pa baby, baby wipes, pampers y baby food pa asina por yuda famianan den necesidad. Por drop-off esaki henter dia dilanti e garage serca e team di voluntario.

Pa un donacion di AWG. 5,= lo tin un team di voluntario cu lo tuma sucu cu presion tambe pa asina publico por controla e salud.

Y ta invita tur mucha pa bin disfruta di nos “HUKI ALEGRIA” cu recientemente a wordo instala, un speeltuin cu pa hopi tempo Cruz Cora a soña cu ne pa brinda alegria na tur mucha.

Ta keda Cruz Cora Aruba pa invita henter Aruba pa bin pasa un dia feliz na e FUN FAIR cu e ta organizando cu hopi animo pa celebra hunto Dia Internacional di Cruz Cora!

