Diaranson mainta, durante e conferencia ministerial di OCTA, na Brussels, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a tuma over e presidencia di OCTA di Minister di Relacion Exterior di Groenland Vivian Motzfeldt.



OCTA ta un asociacion di 13 pais y teritorio na ultramar di Union Europeo: Aruba, Bonaire, Corsou, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, French Polynesia, New Caledonia, Sint Barths, Saint Pierre et Miquelon, TAAF en Wallis and Futuna, y Groenland.Prome Minister a indica cu e decision aki sigur ta un reto nobo, cu hunto cu Minister Plenipotenciario y representante di Aruba na Union Europeo, señor Ady Thijsen, lo sa di ehecuta den bienestar di Aruba y tur miembro di OCTA. Como presidente di OCTA, Prome Minister lo traha na facilita e proceso pa Aruba y tur e otro paisnan cu ta miembro, por yega na fondo for di Union Europeo.Den pasado, Aruba ya a haya sosten financiero di Union Europeo pa ehecucion di varios proyecto. Algun di e proyectonan aki ta, expansion di aeropuerto na 1996, camindanan nobo y un “visitor center” na Parke Nacional Arikok, Bloedbank, y e facultad nobo na Universidad di Aruba SISSTEM.

Pa loke ta e proyectonan di digitalisacion, tambe Aruba lo ricibi sosten financiero di Union Europeo, cu lo wordo firma diahuebs 29 di februari door di Minister di Economia Geoffrey Wever, cu ta e minister autorisa pa firma acuerdonan financierio. Pa e proyectonan aki, Aruba lo ricibi 14 miyon, cu lo haci e procesonan y servicionan di gobierno mas eficiente. Unabes cu e proyectonan di digitalisacion keda cla, comunidad di Aruba lo por haya tur informacion, y haci transaccionnan via e comonidad di nan cas of trabou.

“E meta di Gabinete Wever-Croes ta pa sigui traha den bienestar di pueblo y pa logra pa e bienestar aki yega den cada hogar. Mi ta comprometi pa haci tur loke ta na mi alcanse pa Aruba como isla chikito, ta para mas fuerte y resiliente. Mi tin tur confiansa cu como presidente di OCTA, mi lo logra cosnan grandi na bienestar y progreso di pais Aruba”, Prome Minister a expresa.