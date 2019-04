Na Aruba ta haya diferente tiponan di rotonde

Den cuadro di e proyecto Watty Vos Boulevard, e compania Motta- Engil lo tin di traha un serie di rotonde. E supervision di e proyecto aki ta cay bou di Departamento di obranan Publico (DOW). Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica mas ariba esaki.

Croes a cuminsa na bisa cu na Aruba nos conoce diferente tipo di rotonde, e prome rotonde cu nos tur conoce ta e rotonde di Cas di Cultura/J.F. Kennedy.

E rotonde aki ta un concepto unda cu trafico na man drechi tin preferencia. Bayendo bek 20 pa 25 aña pasa, e trafico tabata pega formalmente den direccion di San Nicolas, cu lo mester duna preferencia na man drechi (Vondellaan). E capacidad di rotonde grandi aki di Cas di Cultura a wordo reduci drasticamente. Loke e tempo ey a haci, ta propone un cambio di e voorrangsregeling. E ora e trafico ariba e rotonde tin preferencia riba e camindanan cu ta bin pega ariba dje. Pa esaki a bin cu diferente campaña di conscientisacion, a aplica esaki y a duna resultado cu a aumenta e capacidad di e rotonde aki y di e Vondellaan, biniendo for di San Nicolas, via di Oranjestad, drasticamente, cu no tin fila mas ta tuma luga ariba e rotonde.

Tambe el a mehora e siguridad den trafico tambe ariba e rotonde ariba su mes. Pero prome cu esey, tur a siña e old school rule di rotonde, cual ta bisa cu ora cu bo ta bira na man robes, p.e. ta bin di Oranjestad y ta bay Stadionweg of Vondellaan, tin cu drenta den e binnenbaan di e rotonde. Y ora ta yega na e salida, tin cu move bay pa e buitenbaan pa sali afo. Y experiencia a mustra, hunto cu Cuerpo Policial e tempo ey, ta cu tin hopi automobilistanan cu tabata purba core e oldschool, drenta e binnenbaan sali pa e buitenbaan, pa bay Stadionweg of Vondellaan. pero e no ta consciente di un auto, na su man drechi su tras, cu ta core e man drechi completo. Esey a trece cun’e, cu a cambia e liñanan ariba caminda, unda ta elimina e merge, di cambia di lane, pa evita e riesgonan di accidentenan. Y esey tambe a resulta asina.

Mas aleu, Sr. Croes a sigui bisa, cu esaki ta e mesun caso di Eagle Bowling Palace. E merge di sali for di binnenbaan pa buitenbaan, tabata trece hopi conflicto cun’e. Y despues cu a construi e turborotonde, a traha e ‘lomba di cacho’, pa separa e lanenan. Esaki tambe tabata pa evita dalmentonan tras di otro of den banda.

Segun añanan ta pasa, e rotonde a evoluciona, y e turborotonde a wordo simplifica, pa evita e merge di e dos lanenan. Bisando esaki, ora cu ta bin un turborotonde, bo tin cu scoge e lane corecto prome cu bo subi e rotonde caba. Ora cu p.e. ta bin di Superfood, of di hotel, ta yega na e rotonde di Superfood y kier bay Superfood, esey kiermen cu ta bira na man robes, e ora tin cu subi e lane robes, cu ta yegando e rotonde y ta drenta e lane paden. Ora cu core e lane paden completo, ta ripara cu ora di yega na e salida di Superfood pa bay Bubali, automaticamente e rotonde a saca e chauffeur for di e buitenbaan. El a simplifica e fluho di trafico y a minimalisa e riesgonan drastico di haya un accidente ariba rotonde. Y asina tambe tin e U-turn, drenta e lane paden, e mes ta sacabo bek ariba e lane pafo pa bay bek direccion noord.

E conseho na automobilistanan, pa ora cu ta yega na un turbo rotonde, wak e direccion bon cu bo kier bay. Y coy e lane adecuado y djis sigui e spoor, no cambia di lane mas ariba e rotonde, ya cu bo ta confundi y ta expone bo mes na peliger.

Tambe Sr. Croes a bisa cu na su debido tempo lo bin cu borchinan pa indica con pa core ariba e rotondenan como tambe borchinan di indicacion. Nos borchinan di rotonde ta cumpli cu e reglanan internacional di trafico.

