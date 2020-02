Na Aruba nos tin suerte si nos mira bayena of dolfijn

Un monton di mas o menos 20 sorto ta pasa den nos awa teritorial y tur ta pertenece na e ordo di Cetacea. Tin grupo cu por ta presente henter aña y otronan cu ta pasahero den cierto temporada. E bayena y dolfijn ta un mamifero y mescos cu e ser humano, nan ta carga nan yiu den nan bariga y no ta hala rosea bou awa. P’esey nan mester superficia varios biaha pa dia pa tuma aire fresco. Nan ta mamiferonan hopi inteligente y ta comunica mihor bou awa cu tononan di canto halto y skerpi.

Ta di admira e gruponan di dolfijn cu tin biaha ta scohe pa compaña un boto di placer durante un trip. E ta un momento cu poco sa pasa aden y cualkier persona lo disfruta di dje, semper brindando e respet y trankilidad cu e mamiferonan aki merece. Recien un capitan di un boto a comparti un grabacion riba medianan social di un grupo di bayena cu nan a logra presencia un atardi na Punta Brabo. Esaki sigur no ta e prome bayenanan cu a wak na Aruba e aña aki.

Tambe tin biaha nos ta haya cu 1 of mas ta busca refugio y/of un lugar sigur pa recupera di cualkier kebrante di salud. Ta hopi importante pa mantene distancia y duna nan e espacio y trankilidad pa nan por recupera y asina bolbe bek nan rumbo mas pronto posibel.

Desafortunadamente, den casonan extremo, tin cu no ta sobrevivi y e chens ta grandi cu e lo yega tera sin bida. Den tal caso ta consega pa tuma contacto cu Aruba Marine Mammal Foundation ken por haci mas investigacion y posiblemente saca afor kiko por a causa e morto di e mamifero. Tambe nan por identifica esaki.

Den nos Landsbesluit di Bescherming Inheemse Flora & Fauna a scohe pa proteha tur sorto di bayena y dolfijn cualnan riba e lista ta categorisa bou Cetacea.

Pa varios aña caba, riba e di tres diadomingo di Februari ta celebra World Whale Day. Esaki ta un motibo pa nos corda tene nos beachnan y lama limpi di sushi pa nos tambe contribui na un ambiente sano pa tur bayena y dolfijn cu sa bishita Aruba.

#WorldWhaleDay

Comments

comments