Na Aruba no ta existi Alleenrecht pa organisa carnaval

Aruba ya caba a celebra 65 aña di Carnaval. Esaki ta un temporada hopi special pa mundo y Aruba, en especial. Carnaval ta e temporada unda cu e pueblo ta gosa y disfruta te cu diaranson di shinshi, ora cu e bida diario, cotidiano ta sigui su rumbo. Pero mirando cu tur cos ta evolucionando, no ta un secreto cu tin peticionnan ariba rednan social, pa SAC bin bek. Sra. Tecla Kelly, presidente di SAC ta amplia.

E ora SAC, oficialmente a manda un peticion aden pa organisa Carnaval. Na Aruba niun hende no tin Alleenrecht na Aruba pa loke ta carnaval, y SAC a bay cu “vakantie” pa gobierno pa por organisa carnaval 66. Prome cu carnaval a caba, SAC a manda e peticion, mirando cu si nan haya contesta afirmativo, mester cuminsa traha di biaha ariba eventonan, cu tabata di SAC y te di awe SAC ta doño di nana. Pero esey tin cu caba di rond af cu tur e stakeholdernan cu SAC semper a traha cu nan y cu te ainda e t’ey, mester traha e parti di sponsor, pa wak ki sponsor tin y kico mas mester. Es decir, tur loke tin di haber cu Carnaval. Pero te cu dia 8 di maart, SAC no a haya niun contesta, ni positivo ni negativo, pa loke ta trata di organisa carnaval den su totalidad.

PERMISO PA CARNAVAL

Comunidad di Aruba a keda un tiki confundi cinco aña pasa, y SMAC a bin, pero pueblo ta pidiendo regreso di SAC. Ariba e pregunta ken tin e permiso pa organisa carnaval, y ken legalmente tin derecho pa organisa evento di carnaval, y ken gobierno ta reconoce, Sra. Kelly a bisa cu ken cu ta por organisa carnaval. No ta existi Alleenrecht pa organisa carnaval. Despues di 60 aña cu SAC a organisa carnaval, a bin cu a polemica, y eynan e minister es tempo ey, a sigui bira cu e cos aki, caminda cu SAC a bisanan for di cuminsamento, cu si nan kier wak con sac ta draai, etc., SAC tabata dispuesto pa acepta e hendenan cu e minister kier a trece den e organisacion. Si Sra. Kelly a bisa cu den SAC ta traha y no modela. Tur ta traha hunto y e no ta cuestion di sinta. Kisas di e mesun grupo ey, lo por a sali un presidente nobo. Pa president, tur hende por a bira presidente. Si wak con e situacion actual, e historia actual, y ta keda hinca keto bay den SAC, unda cu SAC lo por a pasa over pa un otro persona. Tempo di Sr. Milo Croes, Sra. Tecla Kelly a cana 10 aña cu Sr. Milo Croes.

Aworaki SAC mescos cu a wordo bisa e dia, cu SAC e mag di pidi e otro periodonan. Carnaval no ta mei mei di aña, Sra. Tecla ta bisa. E ta cuminsamento di aña. Y manera custumber, SAC ta manda peticion aden, pa organisa e carnaval pa otro aña, riba cual no a haya contesta ainda. Despues di 5 aña, SAC tin programanan cu mester wordo saca, tin ahustenan. E no ta bay traha ariba un programa, siendo cu kisas e no ta haya e permiso y esaki normalmente ta resorta bou di Minister van Algemene Zaken, y si tin cambio den esaki, no ta conoci. Sra. Tecla a sigui bisa, cu niun hende no t’ey pa semper. Y mester pasa e conocemento pa otronan.

PRESIDENCIA

Semper tur hende tabata wak Tecla como e problema. Si nan ta wak Tecla como e problema, no lo tin peticion pa Tecla bin bek, nan lo a pidi pa SAC bin bek. SAC y Tecla tampoco no tin problema pa bin bek. Pero Tecla lo no haci e mesun hazaña cu Sr. Milo Croes d.f.m., cu a cuminsa cu e carnaval, e sa tur e buraconan cu tin den e reglanan, e la traha ariba tur evento. Calypso & Roadmarch, Tumba, tabata idea di Sr. Milo Croes, pa engrandece e carnaval di Aruba. Ora el a trah’e, el a haci’e pa pueblo por paga pa participa den carnaval, ya cu carnaval ta di pueblo pa pueblo. Ta pueblo ta esun cu ta saca e placa. SAC ta traha e evento tur cos, nan tin nan draaiboek, pero si kier pa e pueblo bin, nan tambe ta aporta y asina engrandece e Carnaval.

