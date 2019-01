Na Aruba bo mester tin 18 aña pa saca rijbewijs y no mas jong

Ta bon conoci cu hobennan di 16 17 aña ta cuminsa core auto y hopi biaha esaki ta cu consentimento di nan mayornan, pero no mester lubida cu na Aruba e edad pa saca rijbewijs te ainda ta 18 aña. For di e momento cu un hoben haci 18 aña, e ora ey e mag di cuminsa haya les di core auto y por aplica pa e procedura di bai pasa rijbewijs. Tin hopi bruhacion pasobra tin hendenan cu ta bini for di Merca cu vakantie cu tin rijbewijs for di 16 aña caba pero den nos leynan ta para bon cla y raspa cu un persona di exterior mester tin un rijbewijs valido pero tambe e mester tin e edad di 18 aña. Pues ta mas cu duidelijk cu e persona tin un rijbewijs valido pero e no tin e edad di 18 aña e no por maneha auto na Aruba. Pasobra na Hulanda tambe a cuminza aworaki cu hendenan por pasa nan rijbewijs cu 17 aña pero si nan mester registra cu kende nan ta core den auto te ora nan jega e edad di 18 aña, dus nan no por core nan so. Pa causalidad un siman patras a presenta un hoben pa cambia su rijbewijs y el a wordo nenga pasobra e no tin e edad di 18 aña. Dus na Aruba keto bai ainda ta 18 aña pa e procedura cuminsa ya pa tuma les tambe y si e persona bini di exterior mes y e persona no tin 18 aña of mas, e no por core auto legalmente riba nos isla.

Ora un persona tin e edad di 18 aña e por bin aplica y e mester tin nan ID valid, e uitreksel di Censo di 5 Florin y e papel di dokter. Y akinan Sr. Alex Pietersz kier ta bastante duidelijk cu e papel di dokter aki mester ta valido na momento cu e persona ta bin saca su rijbewijs. Tabatin casonan den pasado cu ora e persona a bai pa saca su rijbewijs, e papel di dokter a caduca y esey ta haci e situacion fastioso.

