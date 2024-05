Na aña 2023 Aruba a disfruta di un recuperacion total di e sector turistico, cu un gran cantidad di bishitante, superando e nivelnan prome cu e pandemia di aña 2019.

Nos a crece bon

Ora observa e resultadonan di aña 2023, Aruba no solamente a supera e nivelnan general di aña 2019 den termino di yegada di bishitantenan, pero tambe a supera otro atributonan importante, manera ta “Tourism Receipts” y “RevPAR”, contribuyendo na e obhetivo di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) pa enfoca riba “high value visitors”. Pa loke ta “Tourism Receipts”, cu ta loke e turista ta gasta na Aruba, aña pasa nos ta premira di conoce un recuperacion di 134% ora compara cu aña 2019. Turistanan a gasta no menos di 4.7 biyon florin na aña 2023, e number di mas halto den historia di nos industria turistico.

Nos mercadonan

Profundisando den e rendimento di e mercadonan principal, por observa cu Merca a recupera cu 113%, Canada cu 119%, Colombia cu 160% y Hulanda cu 87% ora compara aña 2023 cu aña 2019.

A pesar di e desafionan mundial cu ta sigui impacta e industria aereo di Merca, asina mes Aruba a logra aumenta nos capacidad di asiento cu 2% aña tras di aña, loke a resulta den un adicion di 23.537 stoel. Nos forsa di e marca Aruba, hunto cu e esfuersonan di A.T.A. y otro partnernan, a logra cu aerolineanan bulando for di Merca pa nos isla a raporta un “load factor” di 94%. Esey sin duda ta marca un aumento di shete punto porcentual, si compara cu e añanan record na 2017 y 2019 ora e “load factor” a yega 87%.

Latino America, na su turno, a experencia un crecemento substancial, yegando un total di 180.000 stoel, marcando asina un aumento di 6% compara cu aña 2019 y 29% di aumento compara cu aña 2022. E crecemento aki ta impulsa pa vuelonan di Avianca, Copa y e rutanan nobo introduci door di Wingo.

E mercado Europeo a conoce un caida den vuelonan pa Aruba den aña 2023. Esaki door di un combinacion di factornan, incluyendo un cambio den e vuelonan disponibel y cu esaki reduccion den asiente aerio y un mercado Norteamericano robusto, cu a causa escasez di camber disponibel pa e mercado aki. Ora revisa e otro islanan den Caribe, mayoria tambe a conoce e mesun reto aki pa cu e mercado Europeo den aña 2023.

Hotelnan tabata mas yen

AHATA a informa cu e hotelnan a supera nan Tarifa Promedio Diario (ADR) di aña 2019 cu 24%. Tambe, nan entradanan basa riba cantidad di cambernan disponibel (RevPAR) a recupera cu 114% compara cu e nivel di aña 2019. Tambe e asina yama “Short-term vacation rentals” (STVR) a conoce un crecemento significativo den nan ADR cu un aumento di 55% compara cu aña 2019 y 17% ora compara aña 2023 cu aña 2022. E promedio di e nivel di ocupacion a aumenta di 49% na aña 2019 pa 57% na aña 2023. A.T.A. ta sigui boga pa un balans den representacion di tur categoria di acomodacion.

Turismo crucero a normalisa

E industria di crucero tambe tabatin un crecemento positivo na aña 2023, recuperando casi por completo. Aruba a recupera 98% den cantidad di pasahero riba crucero compara cu aña 2019. A registra un total di 817.670 pasahero abordo di crucero, den un total di 317 bishita di crucero cu a yega Aruba aña pasa.

Desaroyo sostenibel

Desde un punto di bista di mercadeo y promocion, e obhetivo principal ta sigui di ta enfoca riba esnan cu ta representa mas balor, guia pa e modelo turistico di “High-value, Low-impact tourism” (HVLI). Turismo di “niche” a hunga un rol crucial den e enfoke di A.T.A. pa facilita un desaroyo sostenibel pa tempo largo. Ta den cuadro di e compromiso aki, cu A.T.A. a desaroya e “Niche framework” den aña 2023, pa priorisa y desaroya e segmento di “niche” ainda mas, haciendo e asina e centro di nan strategia.

Ta yuda defini maneho

A.T.A. a participa activamente den e configuracion y mehorando e experiencia di vakantienan na Aruba. Sea a traves di nan promocionnan of door di participacion den forma activo hunto cu e sector publico y priva, den comisionnan y gruponan, pa por haci un diferencia. A traha riba varios maneho y proyectonan integral pa Aruba, manera e “master plan” pa desaroya Seroe Colorado, construccion di “mountain bike trails”, maneho di beach, desaroya e “Visitor Flow Management” y sin lubida e “Aruba Quality Seal”, ta solamente algun ehempel di con ta potencia e calidad di experiencia di cada bishitante.

Inversion den e producto Aruba

Ademas di e proyectonan defini a traves di e maneho di Ministerio di Turismo pa aña 2021-2025, A.T.A. a reactiva of a inicia varios programa di desaroyo di destino, incluyendo actividad- y eventonan cultural. Entre e proyectonan ta inclui e reinicio di Bon Bini Festival, banda di e trabou di renoba Fort Zoutman, e creacion, mantencion y restauracion di e murayanan existente na San Nicolas, manera tambe e mantencion y conservacion di e cabaynan blauw den centro di Oranjestad.

Ta duna recomendacion na Gobierno y otro nan concerni

A.T.A. den colaboracion cu Ministerio di Turismo a sigui traha diligentemente riba mehoracion di e producto turistico. Esaki ta inclui hopi proyecto local como tambe actualisacion di e modelo di indicadornan turistico cu ta forma parti integral di e estudio riba capacidad di carga, realisa na aña 2018. Esaki ta den proceso di wordo actualisa. Como parti di esaki a y ta actualisa e “visitor sentiment” y e “local sentiment”. A actualisa e conteo di e inventario di “Short-term vacation rentals” y ta actualisando e modelo capacidad di carga actualmente.

Nos tin cu sigui reevalua

A pesar di tur e logronan di aña pasa, ta imperativo pa den e aña aki y esunnan cu ta sigui, pa nos sigui reevalua e direccion y strategia turistico di Aruba. Nos lo mester impone prioridadnan como destinacion, pa logra sostenibilidad.

Tene cuenta cu factornan internacional

Aunke cu e perspectiva pa turismo e aña aki ta sigui positivo, ta crucial pa reconoce e actual factornan externo cu ta introduci un elemento di vulnerabilidad, cu ta rekeri un vigilancia atento. E evolucion di e circunstancianan, tanto local y internacional, lo sigui influi nos panorama di negoshi, cu na su turno, por afecta e cantidad di turista bishitando nos y e placa cu nan ta laga atras. Un factor fundamental cu ta exigi hopi observacion ta e clima socioeconomico internacionalmente, cu por afecta comercio, perdida di confiansa di e consumidornan y…na su turno…por afecta biahamento.

Mester adapta e ley di A.T.A.

Localmente tambe mester sigui cu nos esfuersonan pa revisa e ley di A.T.A., como cu esaki ta un paso esencial den e modelo nobo di negoshi. A.T.A. ta participa activamente den e proceso di modifica e legislacion, adresando varios aspecto cu ta afecta nan stabilidad financiero directamente. E iniciativa aki tin como obhetivo principal pa salvaguardia A.T.A. su salud financiero, cu un enfoke critico den e capacidad di retene cualkier resultado neto positivo of parti di esaki. Mirando con a modifica e forma con ta parti e impuesto di “Tourism Levy” asigna na A.T.A., unda A.T.A. ta hanja 57% di esaki na lugar di casi 100%, ta pone cu e cambio di ley aki awor ta fundamentalmente necesario pa por garantisa e sostenibilidad di esfuersonan pa maneha turismo.

E plan pa 2024

Pa loke ta trata aña 2024, e strategia di “airlift” pa Latino America ta pa enfatisa den mehora e rendimento y crecemento di e vuelonan di distancia largo cu aerolineanan manera Avianca, Copa y LATAM Airlines. Den e mercado Europeo lo reforsa e esfuersonan di diversificacion manteniendo un enfoke fuerte den cultiva e demanda den e mercado di Inglatera. E enfoke ta integral pa garantisa exito di e vuelo di British Airways. Ademas, lo haci tur esfuerso pa por garantiza vuelonan for di Suisa. Mientras cu e mercado Americano actualmente ta solido, A.T.A. lo traha activamente pa expande y fortalece mas ruta for di Merca.

Mas balor pero menos impacto

Como autoridad di turismo di Aruba, A.T.A. ta comprometi cu e desaroyo pa fomenta strategianan cu ta alinea cu e maneho di “High-value, Low-impact tourism (HVLI). E modelo aki ta guia iniciativanan efectua pa medio di A.T.A.