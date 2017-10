Musical “Rent” organisa pa Stichting Schowburg (Cas di Cultura) y Muse Theater

Di dia 1 pa 5 di November, lo tuma luga e Broadwayshow titula” Rent”. Esaki lo tuma luga pa prome biaha na Aruba. Directora di Cas di Cultura, Sra. Vicky Arends ta splica mas di e evento aki.

Sra. Arends ta contento di a organisa esaki y pa scolnan tambe por sa mas di Broadway, locual ta actornan profesional cu ta canta, baila y actua. Dne un musical ta trata di multi talento. Nan partnernan di NEw York ta On the Keys, cu ta un grupo di actornan cu ta uni specialmente pa e motibo aki. Los di eseynan nan tin nan gignan, apart di esey riba tereno profesional. E hecho aki lo tuma luga na Cas di Cultura.

E show aki a cuminsa na fin di añanan 90 y ya caba a realsia mas di 5 mil show internacional. Ta spera cu e publico haci uzo di e oportunidad aki. E ta un momento hopi special y ta basa ariba hopi esfuerso. E prome combersacion cu Stichting Schouwburg tabata tin cu On The Keys tabata na 2015 y “slowly but surely” nan ta yegando na e momento aki.

E musical aki ta wordo bisa cu e ta PG-13, dus ora bo ta mas jong cu 13 aña bo mester ta compaña pa e mayornan. Pero segun Sra. Arends, edad di entre 14 pa 15 ta un bon edad pa wak e show aki. Tin un par di temanan controversial den e show aki, pero den nos comunidad tambe, nos tin di haber cun’e dus no ta nada nobo. Pero ta bon pa muchanan bou di 13 aña haya splicacion di nan mayornan.

Ta trata temanan manera same sex partner love, malesanan sexualmente transmiti, tocante droga, struggle di un artista. Esey ta e topiconan cu ta mas delicado, pero no ta straño pa e comunidad. Lo bay tin 15 hende ariba stage, pero e grupo t biaha cu nan director musical, nan stage manager y nan regisseur. E banda local di musiconan strea lo compaña e musical aki, cu ta conforma door di Carlos Bislip, hunto cu Maarten Buitenweg, Angelo Koolman, Chucho Hoek, etc.

Ta rekeri hopi sabiduria pa sigui e musica asina lihe y ta musica tras di musica. Ta hopi bon cu e grupo di musiconan aki local ta dispuesto pa forma parti di e musical aki.

Lo kier trece mas di dos mil studiante pa wak esaki, ya cu ta importante pa educa nos hobennan, segun Sra. Mirla Passchier, di Muse Theater. Mirando cu ta un momento historico, pa Cas di Cultura cu pa prome biaha tin un musical, esaki caba ta algo bunita pa organisa esaki. Nan lo kier atrae un otro sorto di publico pa e tipo di arte aki. Fuera di esey, mester gradici nan sponsornan cu , sin nan fondo, e proyecto aki cu ta basta amplio, lo bno tabata posibel. Ta gradici Unoca, Prins Bernardfonds, Departamento di Cultura, VNO, Elite Productions. Tambe mester menciona cu ainda nan ta bezig pa logra e meta di dos mil studiante pa bin e show. Esaki ta bay ta hopi importante, ya cu tin hopi topiconan social cu nan por refleha ariba dje.

Segun Sra. Mirla Passchier, aworaki nan ta riba mil studiante, danki na VNO y Aruba Bank. LO ta bon pa hobennan wak algo nobo pa nan, cu normalmente no ta haya e oportunidad pa algo asina. E premier lo ta dia 1 di November pa 8 or di anochi. Di dia 3 te cu 5 di November e lo ta pa 7 or di anochi. Prijs pa anochi lo ta 50 florin.