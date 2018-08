Musica por yuda un mucha supera e miedo di hangua

Ora cu mucha tin cu ricibi un prik, un inyeccion, un enter, con cu bo kier yam’e, un estudio ta sugeri cu musica lo yuda supera e temor.

Muchanan trata cu musicoterapia durante un consulta pa ora cu aplica un vacuna, nan sinti menos stress y supera miho e procedimento compra cu esnan cu no a scucha musica. Nan mayornan tambe a sinti menos stress, di acuerdo cu e resultadonan obteni.

“Aunke no ta elimina e dolor of e stress den e muchanan, e musica ta distraenan for di e dolor y esey ta mehora e percepcion di e procedimento,” e autor principal, Olivia Yinger a bisa, kende ta musicoterapeuta di e Universidad di Kentucky, Lexington, Reuters a splica.

Estudionan premio a haya cu musica ta reduci significantemente e dolor y ansiedad durante e procedimentonan medico.

E estudio nobo a realisa den tres centro di salud na 2011 y 2012 y a inclui 58 mucha, di entre 4 y 6 aña, hunto cu 62 mayor y 19 enfermero cu a aplica e vacunanan.

E muchanan trata cu musicoterapia a duplica e nivel di respuesta positivo antes y durante e vacunacion cu respecto e otro grupo. Pero esey no a sosode despues di e consulta.

Fuente: El Universal

Comments

comments