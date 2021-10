Diadomingo marduga bisiñanan a bati alarma na Polis pa mas cu un ocasion di un musica duro cu ta saliendo for di un di e casnan.



Bisiñanan a comberda cu nos di masnoticia cu esaki no ta prome biaha y e hendenan di e cas no kier coopera tampoco pa baha e musica.

Varios bisiña para pafo basta disgusta pa cu e comportacion di e bisiña nan aki.

