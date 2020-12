Museo Arqueologico cera pa publico durante dianan di fiesta

En conexion cu dianan di fiesta di Pasco y Aña nobo Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta cera pa publico di dia 24 di December 2020 te dia 3 di januari 2021. Alavez MANA ta anuncia cu diabierna dia 11 di December MANA lo ta cera di 1.30 pa 4.30 di merdia pa un celebracion di Pasco di personal.

Museo Arqueologico ta mira bek riba un aña hopi diferente. 2020 A trece retonan inespera cu e manifestacion di Covid-19 riba nos isla. Eventonan planea no por a sigui y ora cu por a habri salanan di exposicion bek pa publico, mester a hasi esaki cu condicionnan no usuario. Unda antes tabata e meta pa atrae un publico grandi, awo e reto ta pa acomoda masbien gruponan di bishitante limita . MANA, mescos cu tur otro museo y instancianan cultural rond mundo, a experiencia un caida drastico den su cifranan di bishitantenan.

E situacion di Covid-19 ta reta MANA pa bira mas visibel ‘online’ pa publico. A experimenta hunto cu ‘partners’ Fundacion Museo Arubano (FMA) y Global Moneyweek Aruba (GMW Aruba) pa trece programanan vacacional digital. Tambe a participa na e projecto di Museumweek cu a hala hopi atenciona riba Facebook. MANA a sigui diferente webinar, cu e meta pa siña di otro museo y institucionan cultural, tocante maneranan pa yega na publico den e periodo dificil aki. Alaves MANA mes tabata un participante di e panel di e webinar di Museums Association of the Caribbean (MAC) pa asina intercambia idea y experiencianan cu otro muso y institucionan cultural nacional y internacional

MANA ta sigui experimenta cu medionan digital y lo sigui informa y educa publico riba e herencia cultural di nos isla.

Mientrastanto tambe a cambia e nomber di e pagina di Facebook di Archeo Aruba pa Museo Arqueologico Nacional Aruba pa asina ‘followers’ riba Facebook por haya e pagina di MANA mas facil.

MANA ta desea un y tur felis y ‘safe’ dianan di fiesta! Nos.

