Mundo ta observa dia di reuma riba 12 di october

Dia 12 di october ta dia mundial di artritis y e dia ey ta para keto pa observa enfermedadnan di reuma. Specialmente aki na Aruba ta un dia pa para keto y pone atencion riba kico reuma ta. E centro di reumatologia aworaki ta existi pa casi dos aña caba y cu exito ta brinda cuido na pashentnan di Aruba.

E tempo di COVID-19 ta bin cu bastante reto y esey tambe ta conta pa pashentnan cu tin reuma, asina reumatologo Drs. Rashidi Rellum, a duna di conoce. Den e periodo aki e pashentnan tin miedo, tin hopi incertidumbre di loke e virus por haci. Sinembargo, cifranan recien di Europa ta mustra cu Covid-19 no ta forma un riesgo mas grandi pa pashentnan cu reuma. Dus no ta pasobra un persona ta pashent cu tin reuma e ta core mas riesgo cu otro pa loke ta contagio cu Covid-19. Claro cu mescos tur otro persona ta importante pa mantene na medidanan di precaucion.

Loke si ta un riesgo halto pa haya Covid-19 ta e actitud pues sigui e instruccionnan pa mantene distancia di un meter y mey, uza tapaboca, laba man y si no por laba man, desinfecta cu handsanitizer. Esey ta e mensahe principal pa tur pashent.

Raquel Naddall, assistent di dokter Rellum a duna di conoce cu tin pashent cu ta uza sea remedi di reuma of tin pashent cu mester haci uzo di hangua. Naddall ta conseha pashentnan di reuma pa nan sigui cu nan uzo di remedi y hangua y no stop cu esaki. Den e temporada aki ta importante pa pashentnan sigui uza tur remedi manera a instrui. Pashentnan cu mester di guia pa cu e hangua semper por haci afspraak y lo yuda nan na poli reuma con pa uz’e y si e pashent mes no por of tin miedo claro cu nos lo yuda cu esaki. E dokter lo sigui prescribi receta cu por busca na Hospital, pues e pashent por yama of email pa pidi receta.

Ta pidi pashentnan pa meld cerca Irmgard de Nobrega, Medisch secretaresse pa cualkier informacion. Por haci esey sea via telefon, fax of e-mail pa asina e por comunica cu dokter pa e pashent. Por yama e poli Reuma via 527-4212, 527-4216, of e-mail [email protected] Tambe por manda fax na 588-0108. E poli ta keda habri pa brinda cuido na pashentnan entre 8:00am pa 5:00pm di dialuna pa diabierna. Actualmente ta traha cita mas tanto via telefon y ta comunica cu pashentnan cu dokter via telefon. Claro cu pa pashentnan nobo of pashent cu toch kier cita cu dokter, por yama of manda un email pa e posibilidadnan.

Nos team di poli Reuma ta contento di por sigui brinda servicio na pashentnan y ta contento di por comparti algun informacion importante den e situacion actual di Covid-19.

