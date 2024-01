Prensa local, mundo di carnaval na Aruba y tambe di teatro ta na luto, ya cu un luz a paga. E conocido periodista, maestro di ceremonia, culturista y actor, Hubert Naar, conoci como Juby, a bay laga nos.

Segun informacion cu nos a ricibi, e tabata ricibiendo tratamento p’e ultimo fase di su malesa den un cas di cuido.

COMIENSO DI SU CARERA

Den su carera di comunicacion, media, corant, radio, television, etc. por bisa cu el a cuminsa bende e semanario The Local cu 11 aña di edad.

The Local ta un corant mescos cu Esso News, tabata sali fo’i Lago. Ta basta aña despues el a bira priva den man di un persona y el a pasa di man pa man. E semanario aki tabata sali tur diabierna na San Nicolas.



E ta un corant cu tabata na Ingles y e tabata circula solamente na San Nicolas como corant di e pueblo eynan.

Tur diabierna un meneer tabata trece nan den su pickup na Bachelor’s Quarter n’e entrada pabao di Lago Heights y eynan cada mucha cu ta bende tabata haya 50 of 100 corant. Juby tabata tuma 100 tur diabierna.

Ora subi e sero di Lago Heights bay straight nort na man drechi, ta haya Lago Heights, cu ta e cayanan 600, 700, 800 y mil. Riba e caminda ey bay nort na man robes, no tabatin e casnan cu tin awendia.

Tabatin barack largo cu 12 camber den cada. Memey tabata e baño colectivo pa tur e hendenan cu tabata biba den e barack eynan.

Tabatin 12 of ta 14 di nan te na final di e caminda. Den e caya 1000 cu tabata e ultimo caya, eynan tabatin waya ta separa Bachelor’s Quarters y tras di e waya tabatin Labor Camp cu despues nan a cuminsa yama Esso.

Juby tabata bende riba diabierna y diasabra den e prome dos cayanan di Lago Heights. Loke sobra diasabra Juby tabata baha sero di Lago Heights y bende n’e entrada y salida di Lago.

Esey ta loke el a haci como 3 pa 4 aña.

A pesar cu na scol, prome cu el a bay radio, Juby tabata skirbi articulo di hubentud, etc. hunto cu Robby Schouten y e tabata duna Robby y e tabata hiba e articulonan pa su mama, cu tabata dirigi e corant The News cu nan tabatin. The News te algun aña pasa tabata e unico corant cu tur dia tabata circula na Aruba na Ingles.

E tabata di famia Schouten, di e mayornan di Robby Schouten, Jerald “Jerry” Schouten, cu tabata mas bien e mentor di hopi periodista na Aruba. A pesar cu nan tabata traha cu otro corant.

The News tabata popular pasobra e tabata wordo lesa no solamente pa hende di habla Ingles, pero di tur idioma, p’e Arubianonan tambe. E tabatin su calidad di corant.

Na radio, tempo cu Radio Antilliana a cuminsa na Lago Heights, net patras di Lago Heights Club, unda tabata deposito di Lago Heights Club, Juby tabata bay tur atardi pone emisora den aire y anochi 11’or pag’e te tempo cu nan a cuminsa oficialmente.

Tempo cu nan a cuminsa oficialmente, Juby a bira despues un di nan locutornan ey. Di Radio Antilliana, Juby a logra bin haya un beurs di gobierno cu el a bay Hulanda pa studia. Na Hulanda el a bay Radio Nederland, Nederlandse Televisie Stichting y eynan el a studia tur cos di radio y television.

POPO

Popo tabata e seccion di Carnaval di Diario. Popo tabata un seccion cu Juby a cuminsa cu ne como un chansa. E nomber Popo so caba ta duna un idea di un payaso. Un payaso den e periodo di carnaval cu tabata e figura carnavalesco semper.

Pocopoco el a bira en bes di noticia di carnaval cu humor den dje pa hende por hari cierto cosnan, fabricacion di Juby mes den nan pa pone hende hari, el a bira mas informativo.

Pero ora cu el a bira mas informativo, Juby a bay mas tambe den e realidad di Carnaval.

Juby a cuminsa duna historia di carnaval, historia tras di e actividadnan di carnaval, di unda nan ta bin etc., cu Popo a bira un columna cu a crece di un pagina, cu tin ora ta yega 6 7 of 8 pagina pa dia, specialmente segun carnaval ta avansando.

BAHUL DI HUCON

Juby tabatin e Bahul di Hucona tur dialuna den corant. E bahul di Hucona tabata critico. Esey ta tur cos cu pasa den politica, Juby tabata critica. Es decir tur cos cu ta pasa na Aruba, tur topico, etc. cu por tin, Juby tabata critica den Bahul di Hucona, sea positivo of negativo y tambe dunando comentario basa riba e cosnan ey.

E Bahul di Hucona tabatin hende bruha den e nomber. Hopi hende semper kier a sa kico ta e Hucona. Te un dia defunto Tico Kuiperi, den un programa na television a bisa “Aki den mi ta tende atrobe di e Bahul di Hucona. Boso sa kico ta Hucona. Hucona ta Juby, Hucona ta Hubert Cornelius Naar, Hu-Co-Na.”

Eynan tur hende a bin haya sa cu tabata e bahul skirbi pa e Hucona cu ta Juby.

CARERA DEN PERIODISMO

E corant Prome a haya e nomber Prome, pasobra e tabata e prome corant di Aruba cu ta sali tur dia imprimi na Aruba.

Tur otro corant tabata imprimi na Corsou of tabata di Corsou y na Aruba tur e agencianan tabata coresponsal di e corantnan ey.

Prome tabata na Savaneta. Na Savaneta Prome a wordo lanta pa Hendrik Croes, Efraim de Kort y Chilito de Kort. Juby a bay Prome como hefe di redaccion.

Nan a pidi Juby pa bay eynan, durante cu e tabata na Telearuba. E por a hunga cu su oranan di trabao di television y corant cu no ta molestia ningun di e companianan of di e medio.

Juby tabata na Telearuba cierto ora, trahando riba cierto cos, bay na Prome, traha riba Prome y eynan e tabata hefe di redaccion.

Aureen Werleman, Hari Croes, tabata figura clave tambe den Prome y den e prome corant ey na Aruba.

Juby a pasa pa Extra. Jossy Mansur a yega di bay eynan pa trata na weita kico tin cu haci pa yuda Prome y e tabata riba nan recomendacion.

Jossy a papia cu e doñonan. Ora cu el a bay a yama Juby un banda, bisando cu e tin cu kita di e luga pa bin traha cu ne p’e corant Extra, pasobra e tabata e coresponsal di Extra na Aruba.

Jossy no por a scapa e corant mas. Motibo tabata cu e no tabata bende. Nan a kere cu bendemento e tempo ey lo a trece placa aden tur dia, pero e no tabata bende.

E tabatin e nomber negativo caba door di manchanan cu ta haya na man, door di e ink y e no tabatin propaganda tampoco y e tabatin hopi politica aden.

Jossy Mansur a recomenda Juby pa kita for di ey pa traha cu ne cu Extra. Juby a bay traha cu Extra despues, cual tabata na 1976/77.

Den e desaroyo di Extra durante e añanan ey, a bin n’e idea cu Aruba tin mester su propio corant. Extra ta mescos cu tur otro corant di Corsou, imprimi na Corsou menos cu Prome. P’esey el a carga e nomber Prome tambe.

Juby a traha cu Extra y a bay over y a establece Diario.

Na Diario Juby tabata hefe di redaccion tambe. Eynan na 1986 debi na un mal contento cu tabatin entre Juby y un otro trahado, el a dicidi cu e ta sali.

Juby a sali fo’i Diario y a bay Corant Corant cu famia Arends kendenan tabata doño di Voz di Aruba y Canal 90.

E dia siguiente cu a tende cu e no tabata Diario mas, a yam’e pa un reunion. Juby a reuni cu nan y a papia di setup di un corant. Eynan a setup e corant cu a haya e nomber despues Corant Corant.

Tambe un corant normal cu noticia di tur forma cu por a haya, pero e tambe tabatin su problemanan di mancha, problema di patrocinado (sponsor), esta aviso, problema di benta. Y e tabata wordo mira tambe mucho como un corant politico.

Influencia, Juby no sa papia di dje. Hopi periodista cu a bin den transcurso di e añanan, hopi a trata di imita e estilo di Juby.

Hopi a bin cu columna, etc. basa riba columna cu Juby tabatin. Hopi tambe cu a traha cu Juby, el a guia den e trabao.

Loke por tende continuamente, cu e periodistanan aki ta contento di tabatin’e como mentor. Ta tanto aña Juby tabata den medio di comunicacion for di tempo e tabatin 11 aña di edad, si uza e periodo di bende corant hunto cu ne.

UN BALUARTE

Juby ta un baluarte sigur p’e trabao periodistico na Aruba, un pionero cu sigur a forma hopi di nos periodistanan di awendia.

Ultimo biaha den Diario cu Juby a skirbi su articulonan tabata prome cu e temporada di COVID.

Tambe e ta laga sigur un tristesa grandi atras net riba dia di celebracion di e Tributo n’e 70 añanan di Aruba su Carnaval.

Juby, danki pa siña nos skirbi e palabranan corecto y difundi noticia n’e pueblo di Aruba manera cu mester ta.

N’e famianan di e gran baluarte mediatico aki, Masnoticia.com ta extende su mas sentido pesame n’e gran perdida aki.