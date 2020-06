Mundo di labor tambe a sinti efecto di e crisis cu e pandemia a causa

Sr Hubert Dirksz di sindicato FTA diabierna mainta durante un conferencia nan a toca e tema di crisis cu ta afecta trahador na tur pais y Aruba danki dios pa motibo di nos leynan ainda tin un consenshi pa atende cu e problema, esaki ta tog ta wordo controla y ta dominando e. Esaki no ta kita afo cu tin un reto pa e clase trahado, y tur esnan cu ta miembro di un sindicato of no ta pasando den e situacion dificil aki. Na momento cu e pandemia aki a cuminsa situacion economico a haya un impacto fuerte na momento cu frontera a cera, frontera a cera y nos economia ta di turismo y automaticamente tur empresa cuminsando cu aeropuerto, siguiendo pa taxista, hotelnan y tur empresa di henter e pais ta sufriendo bou di e situacion aki. Manera e situacion ta aki ningun pais no por mantene nan mes completamente pa un tempo largo cu nos ta den e situacion. Na Aruba caminda cu tin ceo cu sindicato caminda por a duna di biaha cu dunadonan di trabou a logra tog minimalisa e dolornan y problemanan. Hopi discusion y alcaso pero falta di informacion y comprension di tanto dunado di trabou y trahadonan caminda no ta maneha e impacto cu esaki tin impacto pa e compania y mundo henter, esaki a haci cu retonan ta bira mas grandi.

Mas cu 50 compania cu FTA ta representa sigur pa loke ta sector hotelero a firma protocolnan na casi tur empresa, e ta pa proteha tur empleado y mantene su entrada di trabou un tempo mas largo, y nos pensamento ta pa mantene 100% di salario na comienso mirando cu e crisis a cuminsa meimei di Maart y companianan tabata draai mas cu 50% cu lo a haci facil pa mantene e salario di e luna ey 100%. Lamentablemente cu tin dunado di trabou na e momento ey no a opta pa yega na un miho condicion pa e trahado y a mandanan aplica pa fase y manda e trahadonan cas y laganan busca sosten di e asistencia social y emergencia. Por a mira banconan, timeshare cu a keda cobra 100% di salario y te ainda ta cobra asina y nos como FTA ta aprecia esaki. E protocol cu nos a firma ta mantene 80% di salario y nos ta kere cu tabata un bon acuerdo tur caminda cu a logra esaki. Gobierno a haci ahustacion riba e maneho di fase y cierto momento a duna espacio na e dunadonan di trabou pa duna e trahadonan vakantie y unda por a haya tur e salario pero ta incumplimenta nan salario cu e vakantie, y esaki ta di aplaudi. Maske e vakantie ta keda cuestionabel. Loke si ta keda un problema ta manera SVB a trece dilanti con porta cu di parti dunado di trabou tin e curashi paga e trahado e dianan di vakantie na razon di fase sr Dirksz a menciona.

