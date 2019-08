Mundo di Gaita ta di luto, Charise Arends a bay laga nos

Awe nos lo presenta un tiki di Charise Arends kende tabata hopi activo riba tereno di canto, coro y gaita.

Charise-Marie Pauline Arends, a nace na Aruba riba 14 di November 1978 y a bay laga nos riba di 3 di augustus 2019.

Charise ta e prome y unico yiu muhe di sr. Jacinto (Chicho) y sra. Jacinta (Chenta) Arends, despues a nace su ruman homber Etienne Arends.

For di chikito caba cu un edad di 4 aña Charise ta un mucha alegre cu yen di energia cu gana di canta. Durante su infancia Charise a bay Kukwisa Kleuterschool na Pos Chiquito y ta eynan su carera artistico a cuminsa. Akinan cu Juffrouw Lila Richardson cu tabata su mentor desde kleuter y basis school di Kuwisa Basis School pa canto.

Den coro di Juffrouw Lila cu ta ‘Voznan Alegre’, Charise a cuminsa desaroya su bos y canto. Cerca Juffrouw Lila tambe Charise a ricibi les den musica y cuarta p’asina lesa nota musical, teoria y di por aregla y composita.

Cu ‘Vosnan Alegre’ bou di guia di Juffrouw Lila, henter e coro a biaha pa Corsow y Puerto Rico.

Cu Charise su 11 aña di edad, su omo sr. Luciano Werleman, a cumpli cu un deseo di dje pa tin su mesun cuarta, y su omo a trece for di Venezuela p’e. Cual tabata su prome cuarta di regalo, e cuarta ey tabata resona den cas y na les tur dia. Charise tabata tin un talento y un don pa domina su cuarta manera su cuarta tabata un tesoro.

Tocando riba su cuarta y tambe a cuminsa canta cu su mesun creacion di palabranan y mamagay di tur primanan di dje cu cualkier locura cu sali fo’i su cabes. Charise a sa di domina su cuarta sin ningun problema.

Charise tabatin un don pa composita y arregla. Cu sin su cuarta mes, Charise tabata canta bo cualkier cos.

Despues Charise a cuminsa su carera gaitera den ‘Grupo Amistad’ di sr. Isidro Maduro.

Na aña 1995 Charise a drenta ‘Banda La Paranda (BLP)’, como cuartista, Pero ora cu Roland Jansen a mira su potencial den canto, Roland a dicidi di pone Charise den front line, y eynan Charise a cuminsa compone di ‘BLP’ su prome canticanan. E prome Hit di un di Charise su canticanan tabata ‘PARANDA ALLI’ riba e prome CD di BLP na 1996. ÑDi eynan padilanti Charise a ser encarga cu e parti vocalnan di BLP.

Despues Charise a bira assistant manager di sr. Roland Jansen.

Asina Charise a sigui compone y canta difente otro canticanan di gaita manera,

Ban uni Hunto, Ambiente di Pasco, Jugo di Limon, Mama Bertha, Bin Goza, E Wega,

Ban canta e, y Ata Banda la Paranda y Juan.

Na 2002 Charise a cuminsa sinti malo y a compone e cancion “MI SEÑOR”, cual cancion a ser canta pa sra, Naika Henriquez.

Na aña 2003 na comienso di aña Charise mester a bay Hulanda pa su salud cu urgencia. Charise tabata tin solamente 4 dia di bida.

Dr. nan di Hulanda na Hospitaal di Amsterdam a constata cu Charise tin Lupus y eynan su lucha pa biba a cuminsa contra di Lupus.

Charise ta un guerera y nunca no a ‘give up’. Charise a lucha pa varios lunanan largo. Pasobra su Fe den señor nos Dios tabata grandi y a vence e malesa Lupus. Y asina Charise a regresa su pais Aruba bek.

Despues cu Charise a bolbe bek Aruba, como gradicimiento na señor nos Dios ‘Banda La Paranda’ a titula e CD di 2003 “DANKI SEÑOR”

Riba e CD aki Charise a canta e cancion ‘Milager di Amor’, ‘Danki Señor’ y ‘Mi tamborero’.

Na 2004 ‘Banda La Paranda’ a celebra nan 10 aña y a graba dobel CD.

Y Charise a canta ‘Wowo ta pa mira’ y ‘Mi soño di Tumba’.

Na 2007 BLP a tuma un pause y Charise a lanta su mesun grupo di gaita ‘NOS CU NOS’.

Na 2010 pa 2016 BLP a sali atrobe cu Charise.

Charise a forma parti tambe den ‘Gaita Rumbera’ y ‘Tradicion di Gaita’.

Charise tambe tabata den coro of cantante den diferente bandanan manera, ‘Zeta Band’, ‘Quasi’, ‘Musical Time’ durante periodo di Carnaval.

Hasta cu ‘Tipico Boysi Croes’ den tumba contest cu e famoso cancion ‘MI KIER BIRA CHOLLER’.

Den Misa y Gospel cu: ‘Youth Heart Ministry’, ‘United Melody’, ‘Gospel Nos cu Nos’,

‘Coro Vosnan Alegre’, ‘Coro di Juffrouw Lila Richardson’, ‘Coro Vivons En Chantant’ di Rufo Odor, ‘Coro pa Voz di Justicia Aruba’.

Tambe Charise tabata gusta gaita semper di su bida.

Gruponan amigo di Gaitanan ta: ‘Grupo Amistad’, ‘La Familia’, ‘Banda di Tio Juan’, ‘Brisa Banda Show’, ‘Estrellas del Bario’, ‘Chicas Gaiteras’, ‘Chicas Tropicales’, ‘Las Originales’, ‘Ambiente Total’, ‘Banda La Paranda’, ‘Gaita Sensacionales’, ‘Maruba’, ‘Sabor Gaitero’, ‘Wiwi y su Gaita’, ‘Paranda ta Nos’, ‘Gaita Fortalesa’, ‘Gaita Express’, ‘Arugaldo’, ‘Gaita Espectacular’, ‘Gaita Exclusivo’, ‘Gaita Autentico’, ‘Gaita Rumbera’, ‘Paranda di Aguinaldo’, ‘Tradicion di Gaita’, ‘Goza Gaita’, ‘Impacto Navideno’ na Hulanda, ‘Gaita Nos cu Nos’ (Cual Charise mes a lanta).

Y tabata riba dia 3 augustus 2019 pa 11:13 mainta cu Charise a bay laga nos.

Charise como un gran guerera pa 20 aña contra su malesa y a fayece den dr. Horacio Oduber Hospitaal.

Cu Papa Dios a tuma Charise den su Reino.

Programa:

Diahuebs 8 di Augustus 2019 lo tuma luga e entiero.

Entiero y su ruta:

11:00 am Famia presente

11:30 am Ta Sali for di Aurora

12:00 am Dilanti cas di dft. Charise Arends, Sabana Basora 8-B

12:00 am na SERLIMAR Pos Chiquito just pasa no para.

12:30 am na SERLIMAR San Nicolaas Kockstraat 4 y Akinan lo bay ta presente Director y tur personal di SERLIMAR, pa un tributo na nan ex empleada Charise Arends.

14:00 am na Misa Sagrado Curason na Savaneta

Condolencia lo ta di 2or pm pa 4or pm atardi despues ‘Misa mayor’ y pa despues di Misa pa Santana Central na Sabana Basora.

