Mundo a mira eclipse solar

Otro paisnan den e hemisferio nort por a mira e eclipse parcial, entre nan Reino Uni y Francia, cu ta ora cu Luna ta cubri un parti di solo. Den e caso aki, un sombra cu forma di uña ta cubri diferente porcion di solo dependiendo di e ubicacion unda cu e persona ta.

E luna a cuminsa cubri Solo pa 4:12 a.m. ET (1:42 p.m. IST) dia 10 di juni.

E eclipse anular a cuminsa pa 5:50 a.m. ET (3:20 p.m. IST), y a alcansa su maximo pa 6:42 a.m. ET (4:12 p.m. IST) y a finalisa pa 7:34 a.m. ET (5:04 p.m. IST) ). E eclipse parcial, di su banda, a caba pa 9:11 a.m. ET (6:41 p.m. IST). Despues di e eclipse solar di awe, e siguiente lo ta dia 19 di november.

E aña ta finalisa cu un eclipse total di solo dia 4 di december. E lo no ta visibel na Nort America, pero esnan cu ta den area di Falkland, extremo di Zuid Africa, Antartica y zuidoost di Australia lo por mir’e.

E lunanan yen di e aña aki lo ta riba dianan: 24 di juni; 23 di juli; 22 di augustus; 20 di september; 20 di october; 19 di november; y 18 di december.

