Mundialmente lonely planet ta nombra aruba como un di e paisnan principal pa biahe pa aña 2020

E siman a habri cu e tremendo noticia pa nos destinacion. E autoridad di biahe, e lider mundial cu yama ‘Lonely Planet’ a nombra Aruba den e top como un di e paisnan principal di mundo pa bishita durante 2020. Nos isla a ricibi e galardon di ‘Lonely Planet’s Best in Travel 2020’ den e coleccion tan spera anualmente di e miho destinonan pa biahe, tendencianan den biahe, biahe & experiencianan pa e siguiente aña.

Pa e biaheronan Mericano cu ta desea pa keda mas serca di cas, Aruba ta un opcion cu ta exitante y accesibel pa 2020.

Pa duna mas splicacion na e aumento di e experiencia di e biahero, Lonely Planet ta splica cu: “E centro cultural di San Nicolas, cu ta conoci como e ‘Sunrise City’ actualmente ta disfrutando di un renobacion colorido y creativo cu artistanan local y internacional. Nan a dorna e murayanan di diferente cayanan cu nan creacionnan y asina extende e experiencia di e bishitantenan pa tur di loke Aruba por ofrece.”

Den e edicion special di ‘Lonely Planet’s Best in Travel’ ta pone enfasis riba e miho experiencianan di biahenan sostenibel pa aña 2020, sigurando cu e biahero tin un impacto positivo riba cualkier destinacion cu nan ta scoge pa biaha. E esfuersonan ambicioso di Aruba pa loke ta sostenibilidad ta un di e tanto experiencianan cu e biahero di awendia ta interesa den dje. Manera e escritor di Lonely Planet, Daniel James Clarke y CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Tjin Asjoe-Croes a comenta: “E isla di Aruba a ofrece su mes pa ta un centro di pruebanan pa otro paisnan pa loke ta trata nan solucionannan renobabel. Aruba ta trahando riba implementacion pa prohibicion riba tur tipo di plastic di un solo uzo y prohibicion di uzo di cremanan di sunscreen cu por destrui nan rif, pa aña 2020. Ademas, cu e variedad di acomodacionnan cu ta ofrece, e experiencia di un Aruba autentico y facil accesibel y cu su playanan bunita ta haci’e un destino top den 2020!”

Aruba ta ocupa e di cuater luga den e lista di paisnan principal pa bishita durante 2020. E experiencia inolvidabel y actividadnan cu –segun Lonely Planet- bo no por perde ora di bishita Aruba durante 2020 ta:

-Nos colorido carnival cu su musica alegre, cu anualmente nos ta celebra durante januari y februari,

-Core bicicleta den e naturalesa di Parke Nacional Arikok cu ta brinda paisahenan spectacular di nos isla,

-Un buceo na e conocido Antilla.

Best in Travel 2020 ta e di 15 edicion di Lonely Planet pa loke ta trata destinonan recomenda pa biahe y destinonan mas popular di mundo pa e siguiente aña. Tur aña, e lista di ‘Lonely Planet’s Best in Travel’ ta inicia cu nominacionnan entre nan comunidad di trahadonan, escritor y bloggers, socionan editorial di Lonely Planet y mas. E nominacionnan ta wordo reduci pa un panel di expertonan di biahe na 10 pais, 10 region, 10 ciudad y 10 destinacion cu ta duna e miho balor. Cada uno ta wordo eligi pa su actualidadnan, experiencianan unico y e asina yama ‘wow factor’.

E expertonan di Best in Travel 2020 di Lonely Planet tambe a selecciona e miho aperturanan, luganan nobo pa acomodacion, experiencianan nobo di gastronomia, y biahenan sostenibel pa e famia. Ademas nan ta dedica un capitulo completo na e miho forma di biahe pa full un famia.

E 10 paisnan principal segun e lista di Lonely Planet pa bishita pa 2020 ta:

1. Butan

2. Inglaterra

3. Macedonia Norte

4. Aruba

5. Eswatini (Swaziland)

6. Costa Rica

7. Hulanda

8. Liberia

9. Marruecos (Marokko)

10. Uruguay

Lonely Planet ta e lider mundial den publicacion pa loke ta biahe desde 1973. Pa e ultimo 40 aña nan a imprimi mas cu 145 miyon buki pa guia e biahero. Nan ta representa den 14 diferente idioma y tin mas cu 14 miyon siguidornan riba Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.

-FIN-

Comments

comments