Universidad di Aruba ta sumamente contento cu e exito di nan recien Open Dag teni riba Maart 7, 2024, for di 6:00 pm pa 9:00 pm na nan campus. E tabata un anochi yen di “insights” y oportunidad educativa pa tur esnan presente.



E Open Dag a brinda un bonbini na studiantenan di school secundario cu lo sigui pa universidad e aña aki, personanan contemplando cambionan den nan carera, y profesionalnan cu ta desea mehora nan abilidadnan. Cu mas cu 250 bishitante presente, e evento a supera nan expectativanan, atrayendo un multitud grandi di persona.Bishitantenan tabatin e oportunidad pa conoce e servicionan ofreci na Universidad door di nan Office of International Affairs cu ta ofrece studiante oportunidad internacional, Shoco Wellness cu ta atende cu salud mental di studiantenan, UA library cu ofrece varios databases cu estudionan mundial, y otro.Durante e Open Dag nan tin boothnan informativo mustrando nan variedad diverso di programanan di estudio, manera Sustainable Island Solutions through STEM (SISSTEM), Social Work & Development (SW&D), Finance & Control and Marketing & Business (FEF) y mas.Locual a resalta tabata e interes den nos Master’s Programs, cu un cantidad considerabel di bishitante mustrando nan interes pa sigui nan estudio cu Universidad. Universidad di Aruba ta sumamente orguyoso di su universidad.

Universidad di Aruba kier gradici Minister Endy Croes pa asisti e Open Dag y encurasha e bishitantenan y studiantenan pa studia cerca di cas. Alabes UA kier extende nan gratitud na tur e bishitantenan pa nan participacion y na nan personal pa e sosten y contribucion pa haci nan Open Dag un experiencia inolvidabel. Nan ta warda cu anticipacion pa duna bo bonbini na Universidad di Aruba y pa sostene bo den bo esfuerzonan educativo y profesional.

Como parti di nan compromiso pa brinda oportunidadnan, Universidad ta organisa Open Dag dos biaha pa aña. Marca bo calendario pa e siguiente, cu ta tuma luga den e luna di November. Keda pendiente pa mas detaye!

Pa mas informacion tocante programanan di estudio y Universidad di Aruba, email [email protected] of bishita www.ua.aw. Cu Universidad di Aruba, #UAchieve.