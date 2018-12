Multa pa trahado cu no ta inscribi na SVB ta haltisimo y control ta sigui pisa

Sr. Edwin Jacobs director di SVB a mustra cu e momentonan aki ta hopi negoshi riba nos isla no ta cumpli cu nan deber di pago na SVB y mas ainda no ta na altura cual esakinan ta. Pero loke si t’asina cu diariamente ta drenta serca SVB, anonimamente of no, informacion cu trahadornan mes ta suministra of for di tercera persona cu tal caminda trahadonan no ta haya e papel pa bai inscribi na SVB. Naturalmente no ta posibel cu por bai na tur e lugarnan aki pero ta ampliando e capacidad di SVB pa jega na e lugarnan aki.

“Mi recomendacion na e llugarnan aki ta pa cunoli cu e ley y na e trahado, si nan no ta cumpli cubo, e number di lelefon via central di SVB ta 5272700. Bo por pidi pa cuminica cu departamento di Control Externo y eynan den forma anonimo bo por bisa nos cu tal empresa no ta cumpli”, asina Edwin Jacobs, director di SVB a declara. SVB tin su metodo pa haci e trabao sin cu mester indica cu a drenta un tip of no. No ta solamente riba tereno di seguro di malesa SVB ta haya tip, sino tambe pa loke ta pensioen. Pues nos hendenan ta hopi consciente y asina busca manera pa evita cu abusonan wordo comete cu e sistema di seguridad. Semper por entrega un tip serca SVB y esaki ta wordo atendi debidamente y caminda no ta cumpli, ta aplica e ley y reenforza esaki. Na e momentonan aki e conseho di SVB ta pa e doño di trabao pa nan cumpli debidamente y tambe na e trahado pa e perura pa su doño di trabao cumpli tambe. E trahado tin e derecho di haya, paso cierto momento ora e doño di trabao inscribi e trahado digital e ta haya un comprobacion di SVB cu e trahado ta registra y ta duna e trahado un copia di esaki. Den caso cu e doño di trabao no haci e insripcion digital e tin cu duna e trahado 3 papel cual, uno ta keda pa e trahado, uno ta keda pa e doño di trabao y uno ta keda pa e trahado mes. E trahado tin derecho pa traha cu proteccion social pero mester bisa si cu SVB ta constat tambe cu den cierto sector tin hopi presion ta wordo poni riba e trahado, nan ta wordo intimida y ja e persona ta gusta cuida su trabao, pero semper mester tene cuenta cu na momento cu un accident pasa na pia di trabao, si e persona tin un bon dunado di trabao, e ta sali na su vanguardia, pero hopi biaha esunnan cu ta hopi bon dunado di trabao ta inscribi su trahado caba na SVB, pero hopi biaha esnan cu no ta bon dunado di trabao, ta laga e trahado desampara. E multa cu un doño di trabao lo haya si e wordo descubri di no a inscribi su trahadonan, ta varia depende e infraccion y tambe mester papia si tin ripiticion. Por ehempel un formulario cu no wordo jena completamente e prome biaha e multa ta di 500 Florin si ta trata aki di uno intencional y e por baha bai te na 25 Florin si por keda comproba cu e infraccion ta minimo. SI esaki ripiti esaki por ehempel den un solo aña, e multa lo dobbel bira 1000 Florin pa inscripcion pa cada trahado. Pero tambe tin situacion cu no a inscribi e trahado na tempo e multa ta 500 Florin despues di un aña e ta bira 1000 Florin y por subi te cu 3000 Florin. Si SVB mes constata cu e trahado no ta sigura e multa ta bira mas halto e ta bira 750 Florin den prome biaha pero si a pasa mas cu un aña trahado y no ta inscribi e multa ta bira 1500 Florin y consecuentemente e siguiente añanan e ta bira 2500 Florin y por jega na 5000 Florin pa trahado. Pues si nunca e dunado di trabao no a inscribi su trahadonan, e multa ta bira 5000 Florin pa cada trahador.

