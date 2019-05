Multa miyonario pa Porsche door di a escandalo di diesel

STUTTGART, Alemania -E fabricante di autonan Porsche, un filial di Volkswagen, a wordo condena na pago di un boet miyonario den e escandalo di diesel. E fabricante di autonan deportivo y autonan di luho lo mester paga casi mei biyon euro di boet na Alemanian. Porsche a bay di acuerdo cu e sentencia y no lo apela e sentencia, segun Ministerio Publcio di Stuttgart.

Ya caba Volkswagen y Fiat Chrysler a wordo condena den e escandalo di diesel pa pago di boetnan halto.

Manipulacion

A impone e boetnan aki ariba Porsche pa a manipula motornan di diesel cu software special pa influencia resultado di testnan haci. Esaki a tuma luga na 2009 den e produccion di Macan S diesel, cu tabata ekipa cu motornan di Audi. Den realidad e motornan di diesel di Porsche tabata emiti mas stikstofdioxide (dioxido di nitrogeno) cu locual ta permiti.

E boet ta consisti di 531 miyon euro pa beneficio gana inhsutamente y 4 miyon euro pa fayo den supervision. For di esaki ta kita e gastonan cu Porsche a haci caba pa soluciona e problema. Aña pasa Porsche a haci un recall di 60 mil auto pa haci ahustacionnan.

Desde comienso di e aña aki Porsche no ta fabrica autonan diesel mas. Na Hulanda esakinan casi no tabata wordo bendi, pero si na Alemania.

