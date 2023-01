Diahuebs mainta e dama Venezolano A.M.S. (37) a presenta den Corte di Husticia hunto cu su abogado mr. Arendsz Marchena, pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje.

Informacion cu MAS NOTICIA ta dispone di dje ta mustra cu Fiscal ta haya cu A.M.S. tabata traha ilegal y a exigi 6 mil florin di multa y 18 luna di prison.

TRAHA DENTISTA ILEGAL

Fiscal a presenta cuater acusacion contra A.M.S. cu ta encera cu entre Maart 20129 y 6 November 2020, A.M.S. tabata traha como dentista y otordontista ilegal na Aruba. Tambe ta acusa A.M.S. di tabata traha no hygienico y tabata duna pacientnan remedinan sin cu e ta autoriza pa haci esaki.

Hues a cuminsa cu A.M.S. tabata traha sin cu e ta reconoci como dentista pa Salubridad Publico. Hues a bisa cu na Polis A.M.S. a declara cu e tabata traha como dentista y no tabatin diploma cu ta cumpli cu exigencianan di Aruba. El a bisa Hues cu e tin diplomanan Venezolano y cu na Maart 2019 el a bay Departamento di Salubridad (DVG) y duna esakinan pa haya reconocimento pero nan no a bis’e nada. Hues a remarca cu e hecho cu A.M.S. no a haya reconocimento, e no por traha. Hues a bisa cu e por a compronde cu A.M.S. no tabatin borchi y no tabata riba website. A.M.S. a splica Hues cu ta pacientenan di Venezuela tabata bin serca dje. Door di e situacion di Covid, e ora ey e hendenan di Aruba tabata bin serca dje. Hues tabata kier sa con hendenan tabata yega serca A.M.S. El a bisa Hues cu un tabata bisa otro. El a bisa cu e no tabata cobra y segun e hendenan por, nan tabata paga, mirando e situacion di Covid. El a bisa cu e hendenan cu a bin serca dje ta hendenan cu conoce. Door di Covid, su casa Arubiano a keda sin trabao y el a hay’e den e situacion cu dos yiu, cu e mester a traha pa haya entrada.

Hues a haci preguntanan y por a compronde cu A.M.S. no tabata pone beugel pero si tabata ahusta nan pa hendenan ora cu esey tabata necesario. El a bisa cu e beugel tabata wordo poni door di otro dentistanan riba e isla.

El a bisa cu diferente biaha el a bay serca DVG pa check si el a wordo reconoci pero nada.

LUGAR NO TA CUMPLI CU STANDARDNAN

Hues a bisa cu e otro acusacion ta cu A.M.S. no tabata cumpli cu e standardnan exigi pa por traha. E lugar no tabata instala professional y no tabatin e medicamentonan apropia. Tampoco e tabata autoriza pa duna anestecia. Tampoco e tabatin aparato di sterelizacion y “rontgen”. Investigacion a mustra cu A.M.S. no tabatin administracion y no tabatin contacto cu dokternan di cas pa papia riba pacientenan cu e tabata atende.

A.M.S. a bisa Hues cu e tabata bisa e hendenan cu nan lo mester bay serca nan dentista pa laga saca potret di nan djente y despues e lo por atende nan. El a bisa tambe cu pacientnan for di Venezuela y Colombia tabata bin cu nan potrent rontgen. Hues a bisa cu Inspeccion di Salubridad a bay cu Polis na e cas y e momento ey A.M.S. tabata atentiendo un persona sinta den un stoel cu no ta professional. A.M.S. a bisa Hues cu e tipo di stoel ey ta loke ta usa na Venezuela pa ora ta move di un lugar pa otro. Hues a remarca cu segun Inspeccion di Salubirdad, esey no tabata desinfecta. A.M.S. a bisa cu e tabata hopi cauteloso cu desinfecta y stereliza.

Fiscal a remarca cu e stoel cu A.M.S. tabata usa, ta stoel cu bo ta haya cumpra na cierto lugar riba Aruba.

NO AUTORIZA PA DUNA REMEDI

Hues a bisa cu e otro acusacion ta cu A.M.S. lo a duna remedinan pa calma dolor y anestecia siendo cu A.M.S. no tabata autoriza pa haci esaki. El a bisa Hues cu e pildernan tabata di dje pa su propio uso. El a splica cu e tabata bisa e pacientnan pa bay botica y cumpra pilder pa calma dolor. E anestecia e tabata usa riba e pacientnan.

TRAHA ILEGAL

Fiscal a bisa cu un persona cu ta duna tratamento medico, mester cumpli cu exigencianan di DVG. E aparatonan mester cumpli cu exigencianan y remedinan mester wordo duna via dokter di cas. El a bisa cu kehonan a drenta na Maart 2019 cu lo tin un consultorio dentista ilegal. A haci control na un lugar y a constata cu A.M.S. tabata traha eynan. Despues na November 2020 a drenta otro keho cu lo tin dentista falso. A bay controla na e cas y a haya A.M.S. tratando hende. Fiscal a remarca cu apesar cu na 2019, A.M.S. a wordo avisa cu e no por trata hende na Aruba, tog el a sigui traha. Na opinion di Fiscal, un diploma di exterior mester wordo aproba pa Inspeccion di Medicina. A.M.S. tabata sa cu e mester sigui curso pa por wordo aproba y apesar di esey, e tabata traha. E hecho cu den temporada di Covid a yuda hende, no ta un excusa. Fiscal ta haya cu A.M.S. tabata yuda hopi esnan ilegal riba isla. Esaki no por.

PONE SALUBRIDAD NA PELIGER

Fiscal ta haya cu A.M.S. no tabata traha den forma hygienico y no tabatin aparato di sterelizacion. Esaki ta pone salubridad publico na peliger. El a mustra cu un dentista a evalua e lugar y ta haya cu e lugar no ta cualifica. Fiscal a bolbe ripiti cu na 2019, A.M.S. a wordo avisa cu e no por traha sin tin autorizacion. Asina mes el a sigui traha scondi. Fiscal a sigui bisa cu A.M.S. tabata usa remedinan cu no ta registra na Aruba. Ademas tin remedinan cu a caduca. El a remarca cu A.M.S. por bisa cu e pildernan ta pa propio uso pero unda a haya nan, esta den consultorio, ta pone bo pensa cu lo tabata duna hendenan pa dolor. Fiscal a bisa cu algo mas cu 1100 florin a keda confisca. Fiscal a pidi pa laga esaki keda confisca y tambe e remedinan. Investigacion ta mustra cu A.M.S. lo a atende 204 pacient.

EXIGI MULTA Y CASTIGO COMBINA

Fiscal a conclui cu A.M.S. tabata traha ilegal. El a exigi multa total di 6 mil florin of 10 dia sera. Pa loke ta e castigo, Fiscal ta haya cu mester manda un señal bon cla cu no ta permiti trahamento ilegal den salubridad. Fiscal a menciona sentencianan na Hulanda pa hendenan cu tabata traha ilegal den salubridad pa hustifica su exigencia. El a exigi 18 luna di prison di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 5 aña.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta bay studia e caso. A keda palabra cu dia 27 di Januari 2023 lo tin sentencia.