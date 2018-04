Muhenan Hapones obliga na sali na estado segun nan beurt

TOKYO, Hapon- Den un pais unda ‘karoshi’ (“morto dor di traha di mas) ta un norma, pa e mamanan Japones ta hopi dificil pa combina trabao y e bida familiar. Hopi hora extra, falta di cuido infantil, hefenan cu ta critica y casanan ausente. Tur e problemanan aki ta uni na e necesidad di ‘calcula’ nan embaraso pa esaki pas den e rotacion di e compania unda nan ta traha, segun The Times.

E asina yama cultura ‘matahara’ (“acoso di maternidad”) ta sigui ta presente den hopi luga na Hapon, unda cu nan ta desanima e muhenan pa haya yiu. Incluso e por influi na momento di sali na estado. E tema a bin dilanti un biaha mas, despues di e corant Hapones a skirbi over di un homber cu su casa a kibra e regla tactico ora cu el a sali na estado sin cu ta su “beurt” na trabao.

Segun e homber di 28 aña, e director di e centro infantil unda cu su casa ta traha, a establece “beurtnan” pa e empleadonan por haya yiu, pa asina evita cu tin demasiado trahado ta ausente, den un pais caminda cu tin scarsedad di opcion di cuido infantil. P’esey, e pareha mester a pidi “despensa” pa a “kibra e regla di manera egoista”.

Reglanan di embarazo

E periodista Hapones Toko Shirakawa, cu a forma parti di e panel gubernamental riba e cultura di trabao, a confirma cu ta existi un programacion di embaraso, programa y no programa den companianan Hapones.

“Incluso ora cu e reglanan di embaraso no wordo aplica estrictamente, muhenan tin e tendencia di abstene di sali na estado na mes momento cu otro colega cu ta bay cu zwangerschapverlof. Esaki ta pa no causa niun problema na e colega”, Shirakawa a splica.

Brigitte Steger, investigado di e Japon moderno di e Universidad di Cambridge (Reino Uni), a bisa na The Daily Telegraph cu e ideanan di e era postguera riba genero y trabao ainda ta activo den hopi luga di trabao Hapones. “Muhenan ta wordo acusa di ta egoista pa a tuma tempo pa haya yiu y pasa tempo cu nan of cuida e yiunan. Pero tambe nan ta wordo critica di ta egoista pa no haya yiu”, Steiger a señala.

