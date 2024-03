Diasabra atardi pafo di e rumshop na Pos Chikito algun muhe bebi a cuminsa busca problema cu otro y cos a bay fo’i man, nan tabata den paña di lama tur hende tabata mira e show. Patruya di San Nicolas a presenta di biaha. A intermedia pero un di e muhenna no ta compronde cu e problema a caba y tuma caminda pa cas, y aki a sigui busca problema hisa voz y no kier a scucha di orden di polis y no a keda nada otro di a detene y a keda transporta pa warda pa sosega e curpa.