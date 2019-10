Muhe tabata biba den auto hunto cu 320 raton como mascota

Un muhe kende tabata biba den un van na San Diego a acepta pa deshaci di esakinan, 320 raton. E organizacion defensor di animalnan “Humane Society” di San Diego a bai na e van di e muher cu tabata para banda di lama. Autoridadnan a descubri cu e ratonnan a come paña y nan a come drenta den e stoelnan di e auto y tambe a come tur e cabelnan di cotiente di e auto. Segun informe ta bisa cu e muhe no tabata recolectando e animalnan. Simplemente el a cuminsa cu dos raton, pero esakinan por haya yiu cada cuater siman y nan por haya un dozijn cada biaha cu nan cria. E muhe sinembargo, a reconoce cu e situacion a sali for di control.

