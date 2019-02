Muhe ta tira su mes for di brug cu su yiu den brasa

TOLIMA, Colombia- Den e capital di Tolima un caso lamentabel a tuma luga den e ultimo oranan riba’un brug di e ciudad aki. A pesar di e apoyo di autoridadnan y e suplicanan di e criatura pa e mama acepta e man cu’n polis tabata ofrece pa e bin cun’e ariba y asina desisti di e idea di tira su mes for di e brug, na final toch e mama ta bula for di e brug, cu su yiu den brasa. E mama y e yiu, identifica como Jessy Paola Moreno Cruz di 32 aña y May Nicolas Ceballos Moreno di 10 aña, tabata e dos personanan cu a perde nan bida.

“Ami mes, awa a basha for di mi wowonan, sabiendo cu mi no tabata por a haci nada pa a salba e dos bidanan aki. Tabata un momento doloroso. Psicologonan a yega na e sitio y a papia cu e mama pa no tuma e decision aki, pa tira su mes den bashi y mucho menos cu su yiu chikito den brasa, pero tabata en vano. Tabata un momento desesperante. Mi a wak cu su wowonan tabata yen di awa, yen di tristeza, mi no sa ki problemanan e tabata tin pa tuma un decision asina”, ta loke Ezequiel Rodríguez, testigo di e hecho lamentabel aki, a bisa.

Motibonan cu a conduci e muhe pa caba cu su bida y di su yiu, no ta conoci.

