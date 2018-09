Muhe ta persigui homber cu a mishi cun’e

NEW YORK, Merca- Camaranan di Siguridad di e metro di New York dia 31 di augustus ultimo a capta e momento unda cu’n muhe di 26 aña ta enfrenta un homber desconoci pe, cu supuestamente, lo a mishi cu su chan chan, or cu e tabata bahando for di trapi. E video di e sucedido a wordo haci publico recientemente door di polis, según Fox 5, New York.

E hecho a tuma luga den e station di metro Gran Central Terminal, den un horario druk mei mei di hopi pasahero. Riba e imagennan por mira e victima di e acoso cayehero ta persigui su agresor y ta sorprende esaki door di dal’e na e parti patras di su cabes, mientras cu e ta purba want’e na su caminsa. E hombre ta sali na careda y e muhe su tras. Finalmente el a logra scapa pa un salida di emergencia. Polis di New York ta buscando e sospechoso y ta haci un apelacion na e colaboraicon ciudadano.

