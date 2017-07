Muhe ta horta na Tamarijn Hotel

Central di Polis ta manda un patruya pa Tamarijn Hotel relaciona cu un caso di robo. Na nan yegada nan ta papia cu e security R., cu ta declara cu ela wordo poni na altura door di un di e personalnan di limpiesa cu un muhe desconoci a horta algun producto y despues a core bay p’ariba. El a core tras di e muhe desconoci aki, pero e no por a par’e. Pero si e sa unda e señora en cuestion ta. Polisnan hunto cu e security a bay na altura di ex- Bushiri y aki ta bin encontra e señora en cuestion. E cabayero R., ta confirma na polisnan cu e señora en cuestion ta esun cu a horta e productonan.

Pa mas o menos 10 or y 45 conforme articulo 2:288 y 2:289 di nos Wetboek van Strafrecht, polisnan a detene e señora en cuestion. El a wordo hiba na warda di Strandpolitie pa e presenta dilanti Hues Comisario. Despues polisnan a papia cu e señora A cu a declara cu el a confronta e señora cu a horta den vecindario di Tamarijn. Y el a entrega denuncia di esaki.