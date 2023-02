Diadomingo merdia polis a keda informa cu na altura di Marriott hotel den un chevrolet celta blanco lo tin un hende muhe sin paña. E muhe rato prome a causa problema y destruccion na tres trapi y destrui varios auto.

Polisnan a topa cu e auto y a para e vehiculo di biaha, polis a combersa cu e chauffeur di celta, cu lo ta e amiga di esun sunu den e auto y ta for di Santa Cruz el a busca su amiga. For di playa e muhe a cuminsa haci cosnan straño y tirando cosnan for di auto.

E amiga na stuur a opta pa bay lama pa asina su amiga por calma, y eynan cosnan a bay for di man na tres trapi. E muhe a cuminsa manda boter riba auto di hende y causa daño na un windshield di un lexus.

Polis a detene e dama na altura di Marriott y a bay warda di Polis. E agente policialnan a bay tres trapi pa tuma dato.