Muhe cu a menasa Rutte condena na trabao comunitario

DEN HAAG, Hulanda – Diaranson Corte di Prome Instancia di Den Haag a sentencia un muhe d 47 aña na 40 ora di trabao comunitario y un castigo di prizon condicional. E muhe, cu ta sufri di problemanan psikico, a menasa Prome Minister Mark Rutte. Tambe e muhc lo mester busca tratamento pa su problema.

E muhe ta wordo sospecha di a menasa Rutte ariba Facebook na November aña pasa. El a scirbi un mensahe over di e politico Sylvana Simons: “Si nos no por colga Sylvana, nos lo colga e yiu di p… aki. E ta e autor principal”.

Pero e muhe a bisa di ta lamenta esaki y cu el a haci’e den un impulso. Ministerio Publico, al contrario, ta haya cu mester tin cierto limite na e manera cu’n debate ta tuma luga. “Menasa un persona cu morto ta un limite. Ken cu haci esaki, mester ta cla pa paga e consecuencianan. Rednan social no ta refugio pa comportamento inaceptabel”.

Fuente: http://www.telegraaf.nl/binnenland/