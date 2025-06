Diahuebs corte a trata e caso cu ta carga e nomber di 24Rose.

E hues a condena N.M.Moreno Uribe. di nacionalidad Colombiana di 37 aña y biba na Corsou, na 2 aña y mei di prison (30 luna) pa traficacion y contrabanda di hende . Aki ta trata di cinco victima Colombiana.

E presidente di Hof a expresa explicitamente su aprecio pa e dossier cu a ser construi cu hopi cautela.

E caso aki tabata envolvi un red criminal entre Colombia, Corsou y Aruba. Muhenan Colombiano a ser recluta y poni bou presion pa traha den prostitucion na Aruba y Corsou. E contrabanda a tuma luga via aeropuerto di Aruba.

E investigacion a cuminsa na luna di Mei 2024 pa e team dedica di Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM) di Cuerpo Policial Aruba y a ser manda pa Ministerio Publico na luna di November 2024.

Adicionalmente, e caso a ser reforsa cu inteligencia dentro di e IICP-war room, caminda e red a ser identifica y amplia.

Den cuadro di un peticion di asistencia legal (RHV), UMM hunto cu e Departamento di Crimen Organisa di Cuerpo Policial Corsou (KPC) a forma parti den e interogacionnan di e sospechoso na Corsou, demostrando un biaha mas e gran balor di cooperacion transfronterizo.

E KPA ta sigui actua cu determinacion contra e formanan serio aki di explotacion.

Tin señal of sospecho di traficacion of contrabanda di hende?

Tuma contacto cu KPA via 100 of anonimamente via 11141.

Hunto nos ta haci nos comunidad mas sigur.