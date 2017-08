Muhe Britanico condena door di a gaña

GRAN BRITANIA – Na Gran Britania, un muhe a wordo condena na 10 aña cera, pasobra el a inventa un serie di violacion y agresion. El a haci denuncia contra 15 hende homber, di cual un di nan hasta a haya un condena di 7 aña. Awo a bin resulta cu esaki tabata inhusto.

Jemma Beale, di 25 aña, ta indica cu den tres aña di tempo, el a wordo agredi pa seis hende homber, y a wordo viola pa nuebe. Ta trata di supuestamente hombernan cu e no conoce y un parti di e incidentenan lo tabata trata di violacion den grupo.

Acuerdonan

Pero na 2013, polis a cuminsa sospecha cu el a gaña. El a duna keho di violacion den grupo cu tabata parecido na un keho anterior for di 2010. Ora cu polis a bay haci investigacion y a habri e caso bek, esaki a mustra bek na e kehonan cu el a yega di duna. Tambe nan a mira cu Beale tabata contradeci su mes, di cual nan a haya sa cu su storia no tabata cuadra.

Toch inocente

Na Juli 2015, e homber cu a wordo condena na 7 aña cera, un biaha mas el a aparece dilanti corte, caminda cu hues a dicta su inocencia. Tur e storianan di Beale parce cu tambe a wordo inventa. El a haci e storianan creibel, hasta herida su mes pa tin prueba. Awo, Beale a wordo presenta dilanti di corte pa asina scucha su condena: dies aña pa perhurio y estorbo di husticia. “E caso aki a trece luz cu bo ta un gañado hopi convincente y cu bo kier wordo mira como un victima,” hues a bisa, segun e corant Britanico, The Guardian.

“Tipo di engañonan aki ta trece na riesgo cun’e cu muhenan en berdad cu ta wordo agredi of viola no ta bay polis, pasobra nan tin miedo cu nan no ta kere nan.”

Fuente: www.rtl.nl