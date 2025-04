For di 9’or di diasabra anochi autoridad a keda informa di un caso di un hende muhe bou influencia di un ke otro tabata buscando mal ora pa su curpa di ta riba caya y no tabata kier a compronde di bay cas.



E muhe ta biba pariba di brug y el a bay warda despues pa un bus den area di rotonde ex drive inn Balashi. Despues di rato un amiga a buske pa dune un lift pero poco pariba di e rotonde Pos Chikito bululu atrobe cu e dama aki cu a subi caminda y tabatin basta trafico di auto y evita un desgracia e crusa dilanti auto y auto dal e mata mira un situacion pio, polis a obliga di detene y bay warda pa pasa un anochi marduga pe sosega e curpa y evita mas problema cu e muhe ki riba caminda.