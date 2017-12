Muhe baha for di avion pa a nenga di stop di duna su yiu pecho

NEW JERSEY, Merca- Un muhe a denuncia cu el a wordo baha for di un avion despues di cu e tripulacion a pidié pa e stop di duna su yiu pecho. E persona afecta, Mei Rui, un concertista di piano y investigado contra di cancer, tabata biaha den un vuelo di Houston, unda e ta biba, pa e airport di Newark (New Jersey).

Riu tabata planea pa biaha pa New York cu e compania Spirit pa bay haci un investigacion den e ciudad. Na prome instante, e salida di e vuelo a wordo retrasa debi na condicionnan meteorologico fuerte, y e pasaheronan a keda den e cabina pa basta rato. Ora cu finalmente e avion tabata prepara pa lanta vuelo, Riu a cuminsa duna su yiu pecho. E idea tabata ta pa e baby drumi despues di e bebe lechi pecho. Asina lo evita cu e lo yora durante e vuelo di tres hora. Pero na e momento ey, nan a hala su atencion.

Un di e stewardessnan a bis’e cu e baby mester ta sinta den e stoel. “Mi a pidi un paar di minuut mas pa por caba, pasobra si el a lanta e ora ey, lo el a haci hopi desordo. Mi a bisa e stewardess: “mi ta primintibo cu mi lo caba prome cu bo cera e porta di e avion”, el a agrega na Washington Post. Pero nan no a atende su peticion.

Rui a stop di duna su yiu pecho y manera el a pensa, e baby a cuminsa yora. Na e momento ey, nan a bis’e cu e mester baha for di avion. Grabando cu su cellular, Rui a puntra nan pakico nan ta pidi’e pa baha si e baby tabata den e stoel manera cu nan a pidi.

Siguienemente, e tripulacion a anuncia cu tur e pasaheronan mester paga nan telefon. Na final di e avion, polis tabata sperando ariba dje, mientras cu Rui tabata haci tur esfuerso pa su yiu stop di yora. Despues di a bandona e avion, un representante di Spirit Airlines a bis’e cu e no lo wordo permiti pa subi avion bek.

Algun pasahero a expresa nan malcontento ariba rednan social.