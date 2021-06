Muhe Africano a haya dies yiu

Un muhe di e ciudad di Gauteng a duna luz na dies baby, kibrando e record di Guinness World Record cu tabata riba nomber di Malian Halima Cissé kende a duna luz na nuebe baby na Marocco luna pasa.

Gosiame Thamara Sithole, 37, a duna lus na dies baby – dos mas di loke dokternan a detecta durante echo medico – na un hospital na Pretoria ayera nochi, asina su casa Teboho Tsotetsi a bisa.

E homber a bisa cu Sithole a haya shete yiu homber y tres mucha muhe via di operacion.

Sithole, kende tin un morocho di seis aña, anteriormente a declara cu su embaraso tabata natural ya cu e no a pasa den ningun tratamento di fertilidad.

Papiando cu Pretoria News ayera nochi, Tsotetsi a bisa cu Sithole a duna luz na e babynan cu a trece hopi alegria pa nan, na momento cu e tabata den su di 29 siman di embaraso. “Nan ta shete mucha homber y tres mucha muhe. E tabatin shete luna y shete dia di embarazo. Mi ta feliz. Mi ta hopi emocional. Mi no por papia awo. Mainta mi ta papia,” Tsotetsi a bisa e agencia di noticia.

Den un entrevista na cas di famia na Tembisa luna pasa, cu su publicacion a wordo wanta riba peticion d e pareha pa miedo y motibonan cultural, Sithole a bisa cu el a keda den shock y fascina cu e embarazo.

E no tabata por a kere ora cu dokternan a bis’e na inicio di aña cu e ta sperando seis baby prome cu scans a mustra cu en realidad tabata ocho baby. Dos otro no a wordo detecta pa motibo cu nan tabata den un area cu no ta mira nan.

“Mi ta den shock cu mi embaraso. E tabata duro na inicio. Mi tabata sinti malo y e tabata duro pa mi. Ainda e ta duro, pero mi a custumbra. Mi no ta sinti e dolor mas. Solamente mi ta resa pa Dios yuda mi duna lus na tur mi babynan den condicion saludabel, y pa ami y mi yiunan sali bibo di esaki. Mi lo ta feliz,” Sithole a bisa un luna pasa.

E manager di un tienda a bisa cu inicialmente e tabatin duda ora cu dokternan a bis’e cu e ta en espera di ochi yiu. “Mi no a kere y mi a duda. Mi tabata convenci cu e por ta morocho of tres, no mas cu esey. Ora cu dokter a duna mi e noticia, a tuma mi tempo pa kere e noticia. Hasta ora cu mi a mira e scannan mi no a kere e asunto. Pero, mientras cu tempo tabata pasa, mi a realisa cu e noticia ta berdad. Mi a lucha pa por drumi anochi.” El a pasa anochinan sin drumi, cu preocupacion pa e babynan den su bariga, cu si nan ta bon. Con nan tur ta fit den su bariga, si nan lo sobrevivi. Si nan ta pega na cabes, na stoma of nan mannan. Mi a puntra mi mes tur e preguntanan ey te ora cu dokter a sigura mi cu mi bariga a cuminsa hancha paden. Dios a haci un milagro y mi yiunan a keda den mi bariga sin complicacion.”

E tata Tsotetsi, kende ta desemplea, a bisa cu e ta hopi contento pero tambe den shock ora cu el a haya e noticia. Hasta el a bay haci investigacion si un persona por concebi ocho baby. “Despues cu mi a descubri cu e cosnan eynan por pasa y mi a mira e record medico di mi casa, mi a bira mas emocional.”

Durante e lunanan di embarazo, Sithole a pasa ocho siman cu dolor di pia, sigui pa kimamento di stoma.

Professor Dini Mawela, hefe interino di Facultad di Medicina na Sefako Makgatho Health Sciences University, a bisa cu e caso di Sithole no ta comun y normalmente ta causa door di tratamento di fertilidad.

E babynan ta pasa e siguiente lunanan den un uncibator pasobra e tabata un embarazo di alto riesgo.

Sithole a kibra e record di cantidad di baby naci na mesun momento cu antes tabata riba nomber di Cissé, kende a duna luz na 9 baby na un hospital na Marocco luna pasa.

Prome cu esey, e record tabata cerca e Mericano Nadya Suleman, kende a haya ocho yiu na aña 2009. El a sali na estado via di fertilisacion in vitro.

