For di diaranson anochi tabatin un problema na un cas na Jupiterstraat cu cos a bay for di man unda un muhe a yega cas di sorpresa y topa e homber cu otro madam y aki e situacion a escala. E dama no a gusta cu e homber ta dune cacho cu otro, y a busca problema formal cu e otro muhe y alaves e homber.

Ora e homber a kere e tin trankilidad di su bida e muhe a pasa controla su cas y baha na mas cu 2 ocasion pa asina molestia e homber y wak si e otro ta yega cas. Posiblemente e muhe no ta compronde cu e cos a caba y cu e homber ta felis cu e nobo.

Polis a bay papia cu e homber diahuebs atardi pa scucha kico a bolbe pasa cu e dama a bolbe su cas y causa deosrdo y a traha rapport di e caso.